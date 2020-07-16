湯文亮：風水先生敗事有餘

坐在隔籬的嘉賓問，老施食四方飯，點會在大型公開場合與風水大師唇槍舌劍，那位仁兄不是地產界，不知道物業代理同風水先生是死敵，老施是物業代理界第一號人物，有此反應只是條件反射，生存的意識形態而已。

物業代理與風水先生是死敵

我愈講那位仁兄愈不明白，他不知道，物業代理在任何時間要搵一個買樓的人是絕不容易，尤其是可以買幾千萬一個單位的買家，隨時因為風水大師一句話而失去那一單交易。老實說，買幾百萬甚至千幾萬樓的人，很少搵風水先生，費事畀風水先生話咁平嘅樓，唔需要睇風水，所以，愈貴的樓買家愈有機會搵風水大師睇樓。

風水大師睇物業 只會彈不會讚

根據我的經驗，任何一位風水大師對所睇的物業都只會彈不會讚，老實說，唔彈又怎樣收費。不過，彈完之後風水先生就會看準買家反應，如果他仍然有興趣，就會改口話風水雖然不是十全十美，仍然有得補救；如果準買家猶猶豫豫，就會加多兩錢肉緊，因為買家唔買這個單位可以買另一個，到時可以收多一次錢。

難為那個物業代理，差不多到手的佣金就失去了，物業代理不同風水先生，要促成交易才有錢收，所以，物業代理與風水先生根本是天敵，至於物業代理怎樣形容風水先生，大多數會話成事不足，其實敗事有餘才正確。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]