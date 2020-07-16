張兆聰：中美衝突升溫 純內需高等教育股可吼

社保減持交行（3328），大基金也不斷沽出科技股持倉，A股昨日早市已曾跌2%，午後又再收復失地，但臨近尾市跌勢顯著加劇，全日不斷衝擊近期的交易區間下限。A股近期氣氛轉弱，科技股面對大基金的減持，加上估值都升至天文數字，即使近日發出盈喜的公司股價也受壓，暫時設局較難向好。

至於傳統舊經濟股，有些其實只是「豬」，但遇上大升市就起飛，不少內銀、內險都是如此，近期股價都已拾級而下，遠遜大市。至於其他實體經濟股，如基建、建材、家電等，又遇上中央超預期的調控力度，短期氣氛也受到打擊。筆者此前已指有大領導南下深圳調研，準備出手打壓當地熾熱的樓市，當時估計措施會像其他城市般不慍不火，以免影響到經濟發展，豈料卻是招招見血。

深圳辣招調控 限制內房上升空間

深圳樓市起動始於去年取消豪宅稅，前海地區樓市火速升溫，更有不少利用經營貸去加槓桿，該區樓價過去一年升幅達20%以上，部分地區更達到50%，簡直是香港1997年時的翻版。調控措施主要有6項，當中入戶滿3年且社保滿3年才有購房資格屬最辣，完全杜絕非居民炒房，同時離婚購房資格也倒追3年計算。此前只要是大專畢業就能落戶深圳炒房，現在則餘下既有錢、也沒房並且本就是深圳戶籍的人才有資格。一般估計深圳樓市投資客佔比達30%至40%，準買家一夜間大減，深圳樓市肯定急速降溫。

大家可以說調控僅限深圳不影響全國，購買力更可能外溢至廣州、東莞等周邊城市，這是事實。但深圳的調控並非由市政府自行決定，據聞是住建部副部長親自南下指導。筆者覺得中央是借深圳調控起殺雞儆猴之效。

由於上半年放水力度太猛，房企都能低息發債、水源充足，第二季已見土地市場轉趨熾熱，而這正正是樓價的領先指標。6月份樓市銷情強勁，若維持量升價穩一切好辦，若樓價加速上升，中央一定會出手。這個調控可能性，對於內房以至不少相關行業都會帶來影響，限制了股價上升空間。

加學費推動盈利 新高教有重估空間

美國正式取消香港特殊待遇，市場反應平靜，但總統特朗普揚言制裁措施陸續有來，而美國指中國南海主張不合法，也增加了區內發生衝突的可能。投資者更傾向買純內需股，教育股是其中之一。今年內地就業市場疲弱，中央會增加今年高等教育學位，減輕失業壓力。當中新高教（2001）成功收回新疆項目款項1.37億元人民幣，有利本年度盈利和改善財政。集團又計劃未來5年加學費，足以推動收入和盈利自然增長。今年預測市盈率約14倍，而2021及22年複合增長率達20%，絕對有重估空間。

[張兆聰 還看今朝]