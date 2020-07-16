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經濟
2020年7月16日星期四
技術取勝
投資策略
中國擬境外徵稅 港中資爭取總公司代繳 料每年最少涉4億 金融界：非為增加庫房收入
網上調查：過半港漂願為居留權留下
標普：疫情或再拖累港鐵評級
花旗予騰訊目標649元全城最高
天星銀行推「星息券」定存 最高3.1厘息
惠理徐福宏︰美團仍值博 舊經濟追落後已完
疫情阻外訪 靠大數據分析公司
祖龍娛樂升75%勝暗盤 半新股思摩爾升兩成
安踏發盈警 中期純利料減最多25%
Burberry上季收入跌近半 傳精簡架構 裁減500員工
九毛九配股集資 籌逾10億
「舖王」子購松齡貸款獲延期 涉資5億原須5月清還 現延至8月底
人行傳伙美團等測試數碼貨幣應用
歐盟稅務爭議 蘋果勝訴 未能證明受非法補貼 毋須補交1152億
疫市下表現佳 高盛收入增四成
Tesla美廠房逾130人確診 股價早段跌逾1％
張兆聰：中美衝突升溫 純內需高等教育股可吼
李曉佳：中美科技戰 帶來科創板第二春
技術取勝：中教13.2元成短線支持
PayMe「追落後」 推出交水電費功能
國泰變陣求存 今起東涌機場送外賣
劉思明：新東方在線發力 或趕上跟誰學
周顯：券商死 無關肺炎
湯文亮：風水先生敗事有餘
山頂豐林閣1.7億沽 今年最貴銀主盤 買家無懼美撤港特殊待遇 破頂價入市
施永青：美制裁下 未見賣樓移民潮
荃景花園新港城買家「無睇樓」入市
跑道區維港1號明年登場 涉逾千伙
半年補地價不足6億 8年新低
港大4.6億增購翰林峰商場舖
珠海3區各擅勝場 退休投資皆宜
瑞銀Baweja：疫後低息更久壽命更長 利好樓市
晨星胡啟泰：港股回升 中環甲廈中資租客增
技術取勝：中教13.2元成短線支持
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【明報專訊】中聯重科8.5元初見阻力（圖）
五礦資源不宜跌穿2.1元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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中國擬境外徵稅 港中資爭取總公司代繳 料每年最少涉4億 金融界：非為增加庫房收入
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