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李曉佳：中美科技戰 帶來科創板第二春

【明報專訊】「中國納斯達克」去年7月上線啦！科創板在提供直接融資、培育國產高新科技企業方面被寄予厚望，但熱潮數月已散去。不過，隨中芯國際（0981）申上市，科創板再受市場關注，於開板一周年迎來第二春，但在筆者看來，科創板的冷與熱似乎一直與中美關係陰晴、中國在科技戰上建立制衡戰線有密不可分的關係。

中芯今掛牌 科創板再受關注

中芯國際將於今日在科創板掛牌，廣大內地股民不是估計首日是升是跌，而是到底會爆升多少倍。中芯回A的同時，多家在港上市的中資公司亦宣布申請回歸，例如昨日獲中證監批准上市申請的康希諾（6185），比亞迪（1211）也稱正考慮分拆半導體業務到科創板上市；藍籌股石藥（1093）及吉利（0175）亦不甘後人。

科創板概念是國家主席習近平於2018年11月親口提出，為去年中國資本市場首要任務，但卻離不開內地股市開新板「快熱、快冷」命運，這或多或少也與科創板推出的背景有關。

科創板開立原意，是讓更多中國科創企業加快直接融資，以更快「做大做強」國產技術，去年中美正值貿易摩擦，甚至有進一步在科技領域上「開戰」可能，培育壯大中國科企、發展國產技術，在當時是符合國家戰略，因此當時科創板不單被視為「中國納斯達克」，亦被視為是中美科技戰下的必然產物。

不過，中美關係於去年下半年，尤其是11月之後趨緩和穩定，巧合的是，科創板亦在11月之後熱情冷卻。去年7月22日正式交易的科創板，不足4個月有56隻股份掛牌，集資額729億元（人民幣‧下同），但截至今年6月底，科創板上市公司只增加到119家，集資額增至1242億元。換言之自去年11月起這8個月間，只有63家公司共集資513億元，還不及中芯一家集資525億元多。

國產晶片概念迎合國家需要

但在新冠肺炎爆發後，中美關係之惡劣比去年更甚，美國近日進一步加強對中國在科技領域上的制裁，培訓國產技術、擺脫對海外科技的依賴，在現階段中國顯得更迫切。中芯之所以在科創板上市受矚目，正是其「國產晶片」概念迎合了國家此刻的需要。

有趣的是，外媒如《華爾街日報》、《日經》、路透等近日先後撰文唱淡，指中芯的晶片技術與台積電仍有距離，所謂國產晶片只能滿足低端需求，估值卻要比台積電還高，但內地媒體對這些均避而不談，繼續歌頌「中國芯」。

從內媒的避諱也可以看到，到科創板上市的企業，技術是否落後於人可能只是次要，更重要是有沒有「國產替代」的概念加持，因為科創板作為科技戰下的角力場，其培育國產科企賴以反擊美國的作用，甚至已比起去年開板時更為重要。

[李曉佳 財經澡堂]

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