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疫市下表現佳 高盛收入增四成

【明報專訊】高盛在疫市下表現亮麗，次季收入按年增長41%至133億美元（約1037億港元），是其歷來第二高的季度收入。這歸功於商界在疫市大舉融資，且市况波動有助其交易收入大增。高盛上季利潤達24億美元（約187億港元），每股盈利6.26美元，遠高於分析師預期的3.78美元，其股價早段升約2%。《華爾街日報》分析認為，由於高盛的借貸規模比其他大型商業銀行小，因而比競爭對手更能抵禦疫情衝擊。

次季壞帳撥備124億

市况波動之際，高盛上季的固定收益收入達42.4億美元（約331億港元），是9年來最高。股票交易收入達29.4億美元（約229億港元），是11年來表現最好的季度。投資銀行業務收入更達26.6億美元（約207億港元）創新高。事實上，高盛過往從交易和投資銀行業務所賺取的收入，比例也較其他美國大行高。這業務模式令高盛在疫情期間保持優勢。不過為應對疫情帶來的潛在貸款損失，高盛次季亦撥備15.9億美元（約124億港元）。已公布業績的摩通、花旗和富國，鑑於消費者和企業開始拖欠貸款，上季合共撥備280億美元（約2184億港元）以覆蓋潛在損失。

維珍獲117億資金救亡

受疫情影響，英國富商布蘭森（Richard Branson）旗下的維珍航空（Virgin Atlantic）陷入破產邊緣。布蘭森已出售部分太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）的權益，籌錢挽救維珍航空。布蘭森與對冲基金Davidson Kempner資本管理公司將合共斥資3.7億鎊（約36億港元），另加上遞延信貸等，向維珍提供價值12億鎊（約117億港元）的救亡方案。

（綜合報道）

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