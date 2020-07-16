「舖王」子購松齡貸款獲延期 涉資5億原須5月清還 現延至8月底

明報記者 方楚茵

在今年2月疫情嚴峻之時，松齡公布獲鄧耀昇高價入主，同時披露上述貸款協議，由賣方嚴定國一方作為貸款方，借出最多5億元予鄧耀昇，該筆貸款不計利息，但須在完成日期起計滿3個月當日要約截止日期後10個營業日，即5月11日悉數償還貸款的未償還金額。

公眾持股量不足 3月停牌至今

不過，在要約完成後，鄧成波與鄧耀昇父子及其關連人士目前合共已持有公司約96.73%股權，連同原大股東嚴定國、嚴沛基等持有0.75%，俗稱「街貨」的公眾持股量實際只有2.52%或2274.4萬股，未符合上市規則的最低公眾持股規定，所以公司自3月23日起停牌至今。

疫情礙「散貨」 雙方同意改還款日

當時鄧耀昇一方表示將採取適當步驟，包括配售新股、現有股份，向公司或獨立第三方出售有關數目的股份，以達到25%最低公眾持股量之規定，意味鄧耀昇需至少出售約22.48%股份才可復牌，按松齡停牌前每股1.31元計，該批股份市值近2.66億元。

不過直至6月份，鄧耀昇一方仍未成功「散貨」，並表示由於新冠肺炎疫情爆發下的投資氛圍及旅遊限制，令其可能需要更多時間與潛在承配人聯絡及落實投資條款，以及讓潛在承配人安排資金等。由於街貨不足而停牌導致的延誤及中斷，嚴鄧雙方在真誠討論後，同意修改償還貸款日期及相關條款，並直至昨日才再披露該筆貸款到期日獲延後至8月底。

據市場消息指出，近月一直有財團在市場「兜售」松齡股份，據悉買賣條款可以斟酌，甚至有指可以安排聯絡新買家在一定年期後「接貨」，未知是否與希望配合公眾持股量要求，爭取復牌有關。

近月多次傳鄧氏父子「撲水」

近月市場多次傳出鄧成波父子四出向銀行及財務公司「撲水」供樓，原因包括鄧耀昇在近年狂掃市值百億元物業，包括酒店、商廈等投資物業，在疫情下成為重擔。