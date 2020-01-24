Burberry上季收入跌近半 傳精簡架構 裁減500員工

另外，集團計劃精簡架構，外電亦報道，Burberry計劃裁減500名員工。

中韓6月銷售重返疫前水平

集團預期，第二季仍受到重大影響，希望改革架構以節省5500萬鎊，並提高在英國以外地區的零售效率。公司未有進一步解釋，但據彭博社報道，Burberry於6月已關閉一半店舖，而集團亦將裁減500名員工，當中包括150名英國員工，佔英國員工總數的6%。

另外，集團於中國內地、韓國6月份銷售已重回疫情前，其中，中國6月份增幅已超過疫情前1月份的30%增長水平，而其在第一季度增長約15%。集團預計，批發業務的收入在2021年度中期仍會跌40%至50%，而整體毛利率會按年下跌200至300個基點。Burberry倫敦股價至香港時間昨晚10時半跌5.68%，報1469便士。

Heritage Brands關162門店

另一邊廂，據路透社報道，美國知名品牌Calvin Klein、Tommy Hilfiger的母公司PVH，亦在昨日宜布將關閉旗下162家Heritage Brands零售門市，並裁員約450人，規模相當於北美12%的辦公室員工，以節省每年約8000萬美元的支出。

其行政總裁Manny Chirico表示，非輕率作出此決定，因Heritage Brands作為公司最早發展的業務，不過業務已不能再滿足回報指標，而Heritage Brands的零售店將營運至明年中。