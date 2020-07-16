經濟

安踏發盈警 中期純利料減最多25%

【明報專訊】一向業績亮麗的體育用品股龍頭安踏（2020）罕有發盈警，料未計及分佔合營公司虧損的中期純利將減少不超過25%，其2019年中期純利為29.7億元（人民幣‧下同）。若計及分佔合營公司虧損，則中期純利將減少不超過35%，2019年中期經重列純利為23.2億元。

安踏受累於疫情，令安踏品牌及其他若干品牌產品的銷售受到影響，導致整體收益持平或下降不超過5%；安踏品牌及FILA品牌業務的毛利率均略降，因為安踏針對今年首季進行銷售退貨及存貨回購，該等產品後續再次銷售的毛利率較低；同時因為採用直接零售模式之FILA品牌，促銷清貨活動導致零售折扣增加。同時，集團主動向分銷商就信貸期給予彈性，令預期損失率將上升，並導致應收貿易帳款虧損撥備增加；另整體員工成本上升，分佔合營公司虧損相較去年同期高，亦是盈警原因。

FILA品牌錄單位數增長

集團又公布上半年及第二季表現，當中上半年FILA品牌的零售金額按年錄中單位數正增長；安踏品牌在上半年零售金額按年錄10%至20%的負增長。其他品牌在上半年零售金額按年錄得高單位數正增長。

安踏品牌2020第二季的零售金額按年錄低單位數負增長。FILA品牌的第二季零售金額則按年錄得10%至20%的正增長。其他品牌方面，第二季的零售金額按年錄得25%至30%的正增長。

相關字詞﹕新冠肺炎 盈警 體育用品股 安踏

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