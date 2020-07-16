祖龍娛樂升75%勝暗盤 半新股思摩爾升兩成

華夏視聽教育升59%

另一表現標青新股為傳媒股華夏視聽教育（1981），公司主營電視節目製作，此外旗下有媒體大學；該股昨日升59%，收報4.92元，每手1000股，每手帳面賺1820元。而其基礎投資者之一、電盈（0008）主席李澤楷，持股雖仍處禁售期，以其認購625萬股計，昨日帳面賺1137.5萬元。

China New Energy每手帳蝕1120元

「蝕錢」新股方面，暗盤曾飈升近5倍的細價股China New Energy（1156），昨日表現令人大跌眼鏡，最多曾跌逾三成。該股全日收報0.7元，跌28.5%，每手帳面蝕1120元。若昨日在暗盤沽出，則可賺1000元至4000元不等。大山教育（9986）昨日跌一成，收報1.12元，每手帳面蝕260元。港龍中國地產（6968）延續暗盤跌勢，跌0.25%，收報3.92元，每手帳蝕10元。

半新股中，電子煙股思摩爾（6969）昨日突然發力，全日升兩成，收報35元，較招股價12.4元已累積升1.8倍。此外，虎視傳媒（1163）則急挫27.7%，收報0.94元，惟較招股價仍有9%升幅。