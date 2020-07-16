惠理徐福宏︰美團仍值博 舊經濟追落後已完

明報記者 廖毅然

徐福宏笑稱，美團近月升勢凌厲，是否需要沽出，他們內部也有討論，但有兩大原因令他相信，科技硬件、電商、消費、教育及醫療這五大板塊仍有上升空間，這當中包括美團。首先是基於可持續的增長，他認為這幾個板塊的可預見增長度高，投資者能計算未來3至5年的增長幅度，况且中國仍在經歷消費升級的早期，隨着人口中產化、城市化，人民財富效應將愈來愈高。他認為，即使現價已反映美團未來2至3年的盈利增長，但市場給予該公司的目標價仍不斷向上調整。

科技硬件電商消費教育醫療 仍有上升空間

除自身基本因素外，游資氾濫亦是科技股等板塊備受追捧的主因。全球央行連環放水，最初是大量資金湧向投資級別債券，然後投資者的風險胃納增加，資金轉追股票，尤其是較少受疫情影響的新經濟股。「市場已不再看絕對價值，而是看相對價值」，相比受疫情影響的各行各業，上述5個板塊更值博。

管理11.54億美元（約90億港元）規模的惠理價值基金在今年首季的表現一度大跌近兩成，但第二季急起直追，總結上半年錄得輕微的正回報，尤其是6月份升9.9%。

而截至上月底，基金的十大持股除美團外，亦包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、貴州茅台及台積電等，主要為新經濟板塊。

徐福宏指出，近期舊經濟股亦有反彈迹象，包括電力、新能源、工業、水泥及銀行股等，但他認為，舊經濟股的反彈純粹是把估值的差距收窄，不代表經濟基調或公司基本面有顯著改善，因此認為這種追落後的升勢很快會完結。

今年股市仍未到頂 流動性將持續充裕

納指從疫情低位到再創新高，用了不足3個月時間，恒指亦已反彈約兩成，徐福宏預計，短期內股市會因為兩個因素而有所整固，包括第二波疫情及中美關係轉差。但他相信，今年股市仍未到頂，一方面因為估值未去到極端水平，另外中國經濟復蘇較想像中好，三是流動性將持續充裕。他認為，即使疫情再反覆，科技股等新經濟板塊受影響程度亦較低。