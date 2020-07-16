經濟

天星銀行推「星息券」定存 最高3.1厘息

【明報專訊】繼早前推出高息活期及私人貸款服務後，天星銀行於本周再推出開戶優惠吸客，若現有客戶邀請親友開立戶口，可獲贈定期加息券。該行指，由即日至8月底止，客戶每邀請5名親友可獲「1.6厘星息券」一張，最多可獲兩張，若親友成功開立戶口後，推薦人再可獲「1厘星息券」一張，最多限取10張。

3.6厘活期存款息 限首2萬元

有關加息券只適用於開立3個月港元定存戶口，且存款上限5萬元。若以該行目前3個月定存年息1.5厘計算，使用「1.6厘星息券」後存息最高為3.1厘，再以存入5萬元計，即存款期內最多可賺息387.5元，不過客戶每個月只限使用1張加息券。目前該行亦有推出3.6厘活期存款年息優惠，但僅限於首2萬元存款。

虛擬銀行以高息存款搶客，但傳統銀行則繼續減息，東亞（0023）、富邦、星展、招商永隆昨日均全線削減港元定存年息，若以3個月定存而言，當中富邦削0.1厘至1.2厘；星展削0.05厘至0.65厘；而工銀亞洲亦減至最高0.9厘。東亞138日存息削0.1厘至0.94厘；永隆6個月存息亦削至0.9厘。

拆息全線跌 1個月期低見0.3297厘

此外，與樓按相關的1個月港元拆息連續下跌4日，昨日跌2.62點子（100點子等於1厘）至0.3297厘，為2016年10月28日以來最低水平；隔夜拆息則升0.27點子至0.1043厘；其他拆息均全線向下。

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