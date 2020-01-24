花旗予騰訊目標649元全城最高

看好續受惠疫情 料次季收入逾千億

花旗指，騰服次季業績仍受惠於首季防疫措施，有助對冲次季的季節因素，料業績將繼續強勢。花旗稱，品牌廣告商審慎預算，不利視頻廣告收入，雲項目復元緩慢，但部分被合併的虎牙的財務整合及支付業務所抵消。

花旗估計，次季手遊收入按年增長49%至330億元人民幣；社交廣告按年增長30.7％至157億人民幣。該行又稱，下半年至2021年增長動力或來自新遊戲的收入貢獻。

大市方面，美國宣布制裁中國及撤銷香港特殊待遇，中港股市跑輸外圍。恒指昨日曾高開410點，及後最多倒跌178點，收市只升3點，報25,481點，主板成交金額1641億元，較前日減少8.26%；國指跌14點或0.14%，報10,390點。南下資金合計淨流入20.53億元。

昨晚美股早段做好，至晚上約11時，恒指夜期報25,651點，高水169點。

藍籌股榮辱互見，34隻成份股向下，13隻向上，申洲國際（2313）升4.7%，收報95.8元，是升幅最大的藍籌；瑞聲（2018）跌5.86%，報55.4元，是跌幅最大的藍籌。