標普：疫情或再拖累港鐵評級

股價7日跌近一成

港鐵將於今日派息，公司昨日股價收報38.85元，下跌0.64%。港鐵股價連跌7日，累計跌幅近一成。根據標普給予最後的短期及長期評級，分別為「A-1+」及「AA+」。今年6月份，港鐵錄得客流量達1.1億人次，為過去5個月首次超過1億人次大關，按年跌19.07%（見圖），但按月計則連升兩月，增加13.4%人次。

標普指出，由7月8日至14日，在香港累計新增212宗新冠肺炎個案，這是疫情於6個月前爆發以來，首次連續7日內錄得最多個案，港府更自7月11日起，收緊社交距離措施。這意味對港鐵未來幾個月的本地交通業務恢復情況構成高度不明朗因素，致原先的初期復元跡象變得短暫。

因應低乘客量及延遲加價，同時港鐵自下半年起向乘客提供20%票價折扣，此舉最終令港鐵及港府的收入下跌。港府新一輪抗疫措施，對於佔港鐵逾兩成收入比重的租務及站內商務表現恐受影響，其預料該等業務的收入會按年下跌兩成，物業價值重估亦料有損失。

料機鐵線3年未復元

標普認為，港鐵在未來幾年會持續面對具挑戰性的環境，並預期直到2023年，香港國際機場的客運水平都未回復至疫情前水平，意味機場快線出現與機場同類的復蘇模式。另港鐵將因為成本超支及因應沙中線項目質素問題而被追討，財務運作會可能比其預期為弱，其相信港鐵的營運資金相對債務比率會跌至18%以下，處於下調港鐵評級的門檻水平，有關比率直到2021年才回復至20%以上。該行預測，經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）會按年大跌近50%。