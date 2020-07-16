經濟

標普：疫情或再拖累港鐵評級

【明報專訊】評級機構標準普爾表示，香港新冠肺炎爆發新一波疫情，觸發港府重新引入嚴格的社交距離措施，可能會減少本地交通需求，令港鐵（0066）的信貸評級受壓，及對原已受社會運動及疫情影響的客運數量構成壓力。不過，標普指今次報告暫未至於構成評級調整。

股價7日跌近一成

港鐵將於今日派息，公司昨日股價收報38.85元，下跌0.64%。港鐵股價連跌7日，累計跌幅近一成。根據標普給予最後的短期及長期評級，分別為「A-1+」及「AA+」。今年6月份，港鐵錄得客流量達1.1億人次，為過去5個月首次超過1億人次大關，按年跌19.07%（見圖），但按月計則連升兩月，增加13.4%人次。

標普指出，由7月8日至14日，在香港累計新增212宗新冠肺炎個案，這是疫情於6個月前爆發以來，首次連續7日內錄得最多個案，港府更自7月11日起，收緊社交距離措施。這意味對港鐵未來幾個月的本地交通業務恢復情況構成高度不明朗因素，致原先的初期復元跡象變得短暫。

因應低乘客量及延遲加價，同時港鐵自下半年起向乘客提供20%票價折扣，此舉最終令港鐵及港府的收入下跌。港府新一輪抗疫措施，對於佔港鐵逾兩成收入比重的租務及站內商務表現恐受影響，其預料該等業務的收入會按年下跌兩成，物業價值重估亦料有損失。

料機鐵線3年未復元

標普認為，港鐵在未來幾年會持續面對具挑戰性的環境，並預期直到2023年，香港國際機場的客運水平都未回復至疫情前水平，意味機場快線出現與機場同類的復蘇模式。另港鐵將因為成本超支及因應沙中線項目質素問題而被追討，財務運作會可能比其預期為弱，其相信港鐵的營運資金相對債務比率會跌至18%以下，處於下調港鐵評級的門檻水平，有關比率直到2021年才回復至20%以上。該行預測，經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）會按年大跌近50%。

相關字詞﹕沙中線 港鐵 標準普爾

上 / 下一篇新聞

中國擬境外徵稅 港中資爭取總公司代繳 料每年最少涉4億 金融界：非為增加庫房收入
中國擬境外徵稅 港中資爭取總公司代繳 料每年最少涉4億 金融界：非為增加庫房收入
網上調查：過半港漂願為居留權留下
網上調查：過半港漂願為居留權留下
花旗予騰訊目標649元全城最高
花旗予騰訊目標649元全城最高
天星銀行推「星息券」定存 最高3.1厘息
天星銀行推「星息券」定存 最高3.1厘息
惠理徐福宏︰美團仍值博 舊經濟追落後已完
惠理徐福宏︰美團仍值博 舊經濟追落後已完
疫情阻外訪 靠大數據分析公司
疫情阻外訪 靠大數據分析公司
祖龍娛樂升75%勝暗盤 半新股思摩爾升兩成
祖龍娛樂升75%勝暗盤 半新股思摩爾升兩成
安踏發盈警 中期純利料減最多25%
安踏發盈警 中期純利料減最多25%
Burberry上季收入跌近半 傳精簡架構 裁減500員工
Burberry上季收入跌近半 傳精簡架構 裁減500員工
九毛九配股集資 籌逾10億
九毛九配股集資 籌逾10億
「舖王」子購松齡貸款獲延期 涉資5億原須5月清還 現延至8月底
「舖王」子購松齡貸款獲延期 涉資5億原須5月清還 現延至8月底
人行傳伙美團等測試數碼貨幣應用
人行傳伙美團等測試數碼貨幣應用
歐盟稅務爭議 蘋果勝訴 未能證明受非法補貼 毋須補交1152億
歐盟稅務爭議 蘋果勝訴 未能證明受非法補貼 毋須補交1152億
疫市下表現佳 高盛收入增四成
疫市下表現佳 高盛收入增四成
Tesla美廠房逾130人確診 股價早段跌逾1％
Tesla美廠房逾130人確診 股價早段跌逾1％
張兆聰：中美衝突升溫 純內需高等教育股可吼
張兆聰：中美衝突升溫 純內需高等教育股可吼
李曉佳：中美科技戰 帶來科創板第二春
李曉佳：中美科技戰 帶來科創板第二春
技術取勝：中教13.2元成短線支持
技術取勝：中教13.2元成短線支持
PayMe「追落後」 推出交水電費功能
PayMe「追落後」 推出交水電費功能
國泰變陣求存 今起東涌機場送外賣
國泰變陣求存 今起東涌機場送外賣
劉思明：新東方在線發力 或趕上跟誰學
劉思明：新東方在線發力 或趕上跟誰學
周顯：券商死 無關肺炎
周顯：券商死 無關肺炎
湯文亮：風水先生敗事有餘
湯文亮：風水先生敗事有餘
山頂豐林閣1.7億沽 今年最貴銀主盤 買家無懼美撤港特殊待遇 破頂價入市
山頂豐林閣1.7億沽 今年最貴銀主盤 買家無懼美撤港特殊待遇 破頂價入市
施永青：美制裁下 未見賣樓移民潮
施永青：美制裁下 未見賣樓移民潮
荃景花園新港城買家「無睇樓」入市
荃景花園新港城買家「無睇樓」入市
跑道區維港1號明年登場 涉逾千伙
跑道區維港1號明年登場 涉逾千伙
半年補地價不足6億 8年新低
半年補地價不足6億 8年新低
港大4.6億增購翰林峰商場舖
港大4.6億增購翰林峰商場舖
珠海3區各擅勝場 退休投資皆宜
珠海3區各擅勝場 退休投資皆宜
瑞銀Baweja：疫後低息更久壽命更長 利好樓市
瑞銀Baweja：疫後低息更久壽命更長 利好樓市
晨星胡啟泰：港股回升 中環甲廈中資租客增
晨星胡啟泰：港股回升 中環甲廈中資租客增