經濟

網上調查：過半港漂願為居留權留下

【明報專訊】彭博昨日報道，儘管中國針對海外居民徵收入息稅的範圍仍未明確，但已經影響到在港各行各業的內地人，並指其中不少內地人已考慮離港回國。此外，網上亦有「港漂」（在港工作或讀書的內地居民）群組熱烈討論事件，其中有內地人則稱，「並不抗拒交稅，但對一刀切的方式不理解」。

銀行高層憂積蓄化為烏有

彭博訪問一名不願具名的內地銀行業高層，該人士稱，早年與家庭搬來香港，認為內地發出的高額稅單或會令其大筆積蓄化為烏有。他表示，已經聯合同事，一同向公司高層請願，惟現時未得到太多回應。該人士續指，有同事正考慮回到北京，惟亦有部分同事仍考慮留在香港，以獲得香港永久居留權。

據內地社交平台微信網絡群組「港漂圈」上周發起的一項投票，討論在港內地人會否因徵稅而離開香港，約1萬人參與投票，結果顯示有52%受訪者選擇留下以獲得香港永久居留身分。

立法會金融界議員陳振英表示，目前聽聞內地尚未正式通知就境外收入徵稅，但有聽聞他們月底前向內地提供境外收入資料。他指有時內地一些稅項已經存在，不過沒有執行，但若稅務收入遇上壓力，就會檢視過往沒有實行的稅收，估計內地是在先了解情况，可多少得到稅務收益。

陳振英：國企高層獲利仍可觀

陳振英表示，有銀行為吸引人才留港，願意為員工補回額外的徵稅，但實際上要視乎稅後的淨收入，是否足夠吸引員工離鄉別井發展，人才回流的影響有待觀察。不過，他指不少國企高層派港任職薪酬參考香港水平，即使扣除香港和內地徵稅，可能還有逾百萬元年薪。

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