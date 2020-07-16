經濟

中國擬境外徵稅 港中資爭取總公司代繳 料每年最少涉4億 金融界：非為增加庫房收入

【明報專訊】近期在港工作的「港漂」圈子盛傳，中國當局擬對海外居民徵收入息稅，在港內地人或首當其衝，彭博昨日更報道稱，措施或影響香港金融業人才。據本報獲得消息，政策或主要針對中資國企外派至本港的內地員工，而且措施仍在商討，有中資金融機構高層估算，涉及稅款約4億至5億元人民幣，並指在港分支機構正與總公司「講數」，希望由總公司代繳。有基金經理估計，此舉非為增加財政收入，而是不想國民「兩邊效忠」。

明報記者

根據傳聞政策，中國將向包括新加坡、香港等地在內的內地人徵收入息稅，即內地所稱的「個人所得稅」。資料顯示，內地基本免稅額為6萬元人民幣，首3.6萬元徵收3%稅率，其後分為6個稅階，稅率介乎10%至45%。

消息：主要對象國企外派員工 或追收去年稅款

有不願透露姓名的中資金融機構高層表示，向內地員工徵稅政策確實存在，且主要是針對國企「外派人員」。該人士向本報稱，當局甚至或會追回去年外派人員的稅款，令員工怨聲載道。他稱，粗略估算全港的內地外派人員大概因此要支付約4億至5億元人民幣稅款，目前不少在港國企分支正與總公司「講數」，要求由總公司支付該筆稅款。

據了解，於非公營機構工作的在港內地人暫未受到影響。有於私營機構工作的「港漂」對本報表示，了解到有部分中資機構正蒐集員工個人信息，惟至今未聽聞有正式政策公布。她認為，除非僅是針對在港國企員工，否則估計執行上會有相當難度。

此外，亦有本地金融業人士透露，目前收入需要申報境外通知的，多是由內地總行指派到港的員工，而由在港企業直接聘請的內地員工暫未有類似要求。

翻查資料，國家稅務總局於今年1月發布公告，訂明關於境外人士徵稅的新政。本地落實《港區國安法》後，有市場人士指，即使港人大舉移民，亦可引入內地人才。惟內地稅收政策曝光後，亦有內地員工紛紛考慮離港（見另稿）。

儘管內地當局未有明言對海外內地人徵稅方式，惟根據國家稅務總局資料，中港之間具有避免雙重徵稅安排，較廣泛方式為根據內地稅收，補交稅款差異。以年薪50萬港元為例（見表），若中港兩地雙重徵稅，年度繳納稅額便高達12萬元；若僅是補交稅款差異，則需要補交約2.8萬港元。

基金經理：政策料為逼移民「表態」

有熟悉內地情況的基金經理估計，中國並非為增加財政收入，反而是不想國民「兩邊效忠」，即使對中資企業員工徵稅，估計最終所得亦不多。他認為，中央是不願見到有內地人持有中國身分，卻身在海外、甚至移民外國，故以向海外徵稅的方式「逼你表態」，若想移民就「唔畀你再持有中國護照」。

相關字詞﹕國家稅務總局 稅務 港漂圈 港漂 中國 彭博

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