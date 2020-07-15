摩通花旗為疫情大幅撥備 季績仍勝預期 道指早段做好

摩通上季撥備104.7億美元（約817億港元），令第二季利潤按年減少逾一半，至46.9億美元。不過摩通上季每股收益為1.38美元，超出分析師平均預期的每股1.15美元。摩通上季的交易部門收入增長79％，而固定收益交易部門收入更按年增長1倍。整體收入按年增長15%至330億美元（約2574億港元）。

摩通CEO：經濟不確定因素多

雖然疫市下表現不俗，摩通行政總裁戴蒙（James Dimon）警告，未來的經濟發展仍面臨很多不確定因素。摩通次季的淨利息收益率（即向借款人收取的利息，與摩通支付存款者的利息差額），由第一季的2.37厘降至1.99厘。

為應對疫情帶來的潛在貸款損失，花旗集團跟摩通一樣，在次季作出巨額撥備。相關撥備金額達79億美元（約616億港元），令花旗次季的利潤按年大減73%，降至13.2億美元（約103億港元）。不過花旗上季每股盈利為50美仙，超出分析師平均預期的每股35美仙。

富國撥備655億 海嘯後首虧損

花旗的消費者業務上季收入按年減少10％至73.4億美元，不過公司和投資銀行業務強勁，相關收入按年增長21％至121.4億美元。整體收入按年增長5％至197.7億美元。

富國銀行次季也撥備84億美元（約655億港元），因而錄得24億美元（約187億港元）的虧損，是金融海嘯以來首次。富國上季每股虧損66美仙，虧損比分析師預期的20美仙嚴重。次季富國的收入亦只有178億美元（約1388億港元），低於分析師預期。

Google擬投資印度首富旗下Jio

此外，彭博社引述知情人士稱，Google有意向印度首富Mukesh Ambani旗下的流動電訊商Jio Platforms投資40億美元（約312億港元），雙方正洽談細節，交易內容最快可能在數周內宣布，但相關談判不排除會延遲或破裂。

Google周一已透露，將在5至7年內向印度投資100億美元，以加快在當地市場提供數碼服務。Jio是科技巨頭熱門的投資對象。facebook早前亦宣布，向Jio注資57億美元（約445億港元），以換取9.9%股份。

（綜合報道）

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