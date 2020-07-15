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資本集團投資總監James Blair：看好投資級別新債市場

【明報專訊】美國個別州份重啟經濟後，新冠肺炎確診宗數有回升迹象，部分州份隨之再收緊防疫措施，經濟復蘇之路困難重重，但央行無限放水，使各地主要股市持續向好，上半年表現理想的債市則見回落。資本集團（Capital Group）固定收益投資總監James Blair估計，金融市場下半年會持續波動，隨着信貸息差擴大，旗下投資組合於債市有部分獲利，下半年需更謹慎選債，看好投資級別債的新債市場，對高息債則持審慎態度。

James Blair認為，疫情衝擊後環球經濟出現巨變，預計需較長時間才可回到疫情前水平，就算美國就業市場回復正常，但失業率要回到疫情前的5%也相當困難。資本集團相信，經濟復蘇步伐取決於疫情發展及公眾的應對，預料會呈「U形」逐步復蘇，其中隨着各地更全面重啟經濟，部分行業如旅遊業等更有呈「V形」反彈的可能。

他估計，全球經濟由疫情爆發至今共分4個階段，由市場震驚到有憧憬，現正步入第3階段，即由疫情封城措施到重返現實， 估計這需時2至3年，隨着市民消費習慣改變，中小企或需轉型避免倒閉。在最後周期復蘇中，會有全球央行寬鬆貨幣政策持續支持，並估計聯儲局的資產負債表最終會擴展到10萬億美元，以及各國政府大型財政激勵措施支持經濟。不過，他相信聯儲局減至零息或負利率的機會不大，暫未見證據顯示零息對經濟增長有幫助，如降至負利率更反映當局可用的工具很有限，會令人擔心，相信最終透過控制孳息曲線保持長期低息的機會較大。

實體經濟表現與股市背馳，James Blair認為在央行全力支持下市場流動性充裕，市場會更關注央行舉動及政府政策支持，多於中美貿戰及美國大選等，他指地緣政治風險難以反映在市場價格上。

至於哪些因素才會導致市場明顯回調，他料下半年市况會續波動，認為真正風險在於央行雖能提供流動性助企業保持些微盈利，但這難以長期持續，若市場長期偏弱，會影響估值和使息差擴大。他相信央行買債消息已反映在市場上，又稱即使央行能向企業提供低息貸款，但央行不能改變人們的消費需求。故若最終央行放水，未能轉化為企業盈利增長，這些舉動只會是爭取時間，未必對經濟復蘇有很大幫助。

料最多3500億美元債 降級至高息債

隨着美國信貸息差擴大至金融危機以來最高水平，導致投資級別債及高息債早前同步向下。不過，在債市波動前，美債估值已見歷史高位，故資本集團認為債市經調整後更見吸引，但認為要慎重選擇。皆因在過去10年間，投資級別債中評級最低的BBB級債，佔整體比例由35%升至50%。由此推算，今年或見最多3500億美元的美債，會降級到高息債。

James也指債市經過早前升市後，不急於跟進入市，但認為仍有個別投資機會。他看好全球投資級別債，特別是新債市場，但隨信貸息差擴大，已從部分債券中先行獲利，並專注高質素債券，而部署也偏向中性。

高息債方面持謹慎態度，低配能源業高息債。他亦看好部分亞洲新興市場債，如中國及印度等，看好中國本地貨幣計價的國債，企業債佔比較小，但指即使新興亞洲債息率相對歐美偏高，同時區內各國央行也在減息，匯率也偏弱，同時通脹風險也較高。

債券市場較股市穩定及多元化

雖然經歷持續低息環境，去年吸引部分資金由債券，轉移流入股票。不過，他指今年企業同樣減少派息，例如是銀行被監管機構要求暫停派息。縱使仍有部分資金轉用股票作為收息來源，但債券市場始終較穩定及多元化，部分息率也較高，如美元計價新興市場債平均息率仍達5.2厘。他估計直至經濟重啟，企業盈利回復，屆時或再見債市資金回流入股市中。

王俊騏 明報記者

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