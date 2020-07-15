限聚令衝擊 盛滙兩舖減租渡時艱

上述基金持有的佐敦寧波街27號地舖，現以月租9.3萬元租予拉麵店，現減租35%至6萬元，另本月送出買一送一外賣券100張。該基金2010年以2765萬元購入，租金回報2.6厘。另紅磡馬頭圍道88號地舖，現以月租2.8萬元租予台式飲品店，現亦減租三成至約2萬元，同時亦為商舖作出補貼，以2018年978萬元購入價計，租金回報約2.5厘，另送出買一送一外賣券。

此外，高力國際昨日回顧今年上半年樓市表現，高力國際商舖服務高級董事吳凱寧指出，今年上半年商舖市場衝擊較大，僅得超市業務能續持穩健增長，零售核心區大樓面的商舖租戶則有較大壓力，個別品牌或放棄續租，甚至提早離場，預計商舖市場明年中始能復蘇，商舖租金今年全年跌逾30%。

高力料街舖全年租金跌逾三成

寫字樓市場方面，高力國際香港商業物業服務主管顏慧萍表示，據該行統計，寫字樓市場已連續4季出現負吸納，整體寫字樓空置率達8.1%；中環甲廈空置率達6.1%，為09年5.6%後新高。她指出，現時客戶集中於營運事務、控制及減省成本，因此最大效益是減少租用樓面，預計整體寫字樓租金全年下跌14.2%，而中環甲廈寫字樓租金全年料跌約18%。