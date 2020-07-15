翰林峰特色戶6038萬 實呎4.8萬雙破頂

巴丙頓山兩房平台戶2597萬沽

一手成交紀錄冊資料顯示，翰林峰昨售出一個頂層連天台及平台特色戶，單位為2座39樓A室，實用1,258方呎，連143方呎平台及553方呎天台，屬四房一套房連三儲物房戶型，向北可望海景，成交價約6038.4萬元，實呎4.8萬元，售價及呎價均創項目新高。翰林峰全數645伙，迄今只餘4伙待售。

富豪‧山峯半月沽6伙套逾4.4億

另資料顯示，巴丙頓山實用742方呎連411方呎平台的1樓A室兩房連儲物室特色戶，昨以2597萬元售出，實呎3.5萬元。百利保（0617）及富豪酒店（0078）沙田九肚「富豪．山峯」，昨售出3座9樓A室，屬四房四套間隔，實用面積2023方呎，連車位成交價5062.8萬元，實呎25,026元，買家選用180日成交期。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統指出，項目本月首兩周錄得6宗成交，合共套現超過4.4億元，集團長遠看好香港樓市，期望能盡早走出疫情陰霾，交投能持續暢旺。