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愛海頌疫市加推117伙 周五共售180伙

【明報專訊】疫情下多個發展商仍積極推售新盤，新地（0016）屯門海皇路御海灣昨首度開放示範單位予傳媒參觀。長實（1113）則加推深水埗愛海頌117伙，並於本周五發售180伙。

長實一方面推售將軍澳日出康城SEA TO SKY，但同系愛海頌則於周一晚加推8號價單117個單位，並上載銷售安排，其中7號銷售安排內之單位，即日起停止銷售，並連同其他單位在內，周五將推出180個單位發售。此外，長實地產投資董事郭子威指，SEA TO SKY設於紅磡置富都會商場的售樓處由即日起限制排隊人數為4個人，而示範單位則每次只容許兩組買家參觀，即上限人數為8人。至於位於售樓大堂的洽談枱，每張枱亦只可限坐4人。

OCEAN MARINI加推36伙周六賣

另會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI原價推出最後一批3房及4房單位，昨日上載8號價單涉及36伙，全為海景戶，實用面積794至1062方呎，扣除最高22.1%折扣，折實價1186.8至1910.2萬元，折實平均實呎16,801元，以折實價計，料可套現約5.4億元。發展商同時公布銷售安排，上述36伙將於周六起發售，同日招標發售一伙實用1476方呎四房連天台複式單位。

早前關閉同系OCEAN MARINI及藍田KOKO HILLS位於尖沙嘴海港城港威大廈的展銷廳，並作深層清潔及消毒，展銷廳今日重新開放並採取新一輪升級防疫措施，包括限制人數，而客人、代理及員工均需填寫健康申報表及聯絡資料，除體溫檢測及消毒搓手液，亦提供一次性手套予有需要之客人及代理。展銷廳內設有10個VIP suite，備有消毒及防疫用品，使用後將馬上進行清潔消毒。未有到現場參觀展銷廳的客人，可透過網站上的虛擬360VR瀏覽示範單位及模型區，並將推出一對一Zoom專線，客人可透過視像了解項目資訊。

御海灣首度開放示位予傳媒參觀

至於御海灣，昨首度開放一對（即包括一個連裝修家具及一個交樓標準）示範單位予傳媒參觀，為實用450方呎的2座18樓J室，兩房間隔，兩個房間其中一個作睡房，房內放置雙人牀，另一個則改作書房之用。值得一提的是，原裝單位兩個房間均裝上了減音窗，以降低噪音。

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