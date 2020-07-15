經濟

香港地產

曼克頓山3年最大成交 4房戶4150萬沽

【明報專訊】疫市下有名人家族沽貨套現。曾三代任職20世紀初上海建築設計事務所、英資通和洋行的應道富家族，新近以4150萬售出曼克頓山4房大單位。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，曼克頓山1座中層A室，實用面積1847方呎，4房雙套間隔，享海景，連2個車位，原業主由最初開價5800萬元，累減1650萬元或近三成後，最終以4150萬元獲新買家承接，實呎22,469元，估計上述單位低市價約15%。

業主劈價1650萬 13年仍賺六成

上述成交為屋苑自2017年7月，有同類單位以4200萬元易手後，近3年來錄得的最大額成交。土地註冊處資顯示，單位原業主為應明儀，2007年8月以2566.6萬元一手買入上述單位和車位，其後轉由應道富、應義鈁及應義鈁等人持有，持貨近13年，帳面獲利1583.4萬元或約六成。

啟德天寰剛錄額印鬆綁貨易手個案。香港置業分行高級聯席董事楊錦河表示，啟德天寰3座高層F室，望園景，2房間隔，實用面積約438方呎，以1100萬元放盤約3個月後獲外區客洽購，議價後，最終以約1000萬元成交，實呎22,831元。買家為首置客，原業主於2017年6月以約795.1萬元購入上述單位，帳面賺約204.9萬元或26%。

yoo Residence兩房7年貶值近三成

市場消息指出，位於銅鑼灣的單幢式住宅yoo Residence再錄二手蝕讓，一個高層C室2房單位，實用520方呎，以1288萬元售出，實呎24,769元。原業主2013年以1734萬元購入，帳面貶值446萬元或26%。不過，由於市傳發展商當年推售該盤，曾一度以30%佣金吸客，故未知該原業主實際上是否需要蝕讓。

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