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新盤刺激 麗港城疫市價量齊升 十大屋苑半月近130宗 疫情惡化交投暫未受壓

【明報專訊】雖然本港爆發第三波疫情，但二手交投暫未見明顯受壓。十大屋苑本月半月暫錄約124宗成交，佔上月全月約271宗的近一半，交投步伐與上月相若。其中藍田麗港城更受毗鄰新盤KOKO HILLS以折實均呎逼2萬元高價開售刺激，本月半月已錄約20宗成交，追平上月全月成交量，預料全月成交量有望突破30宗水平，創近兩年半新高。同時，屋苑本月平均實呎逼近1.5萬元，較上月升近4％，並創近8個月來新高。

明報記者 張允亭

受到會德豐（0020）藍田KOKO HILLS開售刺激下，麗港城本月價量齊升，似乎未受疫情惡化影響。中原地產分區營業經理洪金興表示，由於樓齡約30年的麗港城，相對於毗鄰新盤售價屬低水，故加快部分買家入市決定；同時，有麗港城業主購入KOKO HILLS作換樓後，更積極沽出持有的麗港城單位，亦同樣加快了屋苑交投步伐。

麗港城均呎逼1.5萬 8月新高

本月交投暢旺的麗港城，在平盤盤源缺乏下，即使質素較差單位亦獲買家承接，其中位於4座低層A室，實用面積約748方呎，向麗港公園及行車橋，原業主早前叫價980萬元放售，由於單位位處低層，加上裝修較舊，故議價後減價至928萬元成交，減幅5％，實呎12,406元，呎價為屋苑近3個月來新低。原業主1990年135.9萬元購入，持貨30年，帳面賺792.1萬元或約5.8倍。

第一城半月15宗 全月勢超上月

此外，沙田第一城本月上半月亦錄約15宗成交，佔上月全月19宗近八成，相信本月全月有望超越上月全月成交量。至於上月全月錄得50宗成交的天水圍嘉湖山莊，本月交投出現顯著放緩，半月暫錄17宗。市場消息指出，嘉湖山莊5期麗湖居9座極低層H室，實用面積550方呎，3房間隔，最新以546.5萬元成交，實呎9936元，為屋苑本月第2宗呎價跌穿萬元水平。原業主1998年168萬元購入，持貨22年，帳面仍大賺378萬元或2.2倍。有區內代理透露，受疫情影響，嘉湖山莊本周末睇樓量較以往下跌五成，目前更有約四成業主暫時不安排開門予準買家睇樓，惟單位放盤叫價則未見大幅回落。

代理料全月十大屋苑交投維持暢旺

十大屋苑交投步伐各異，利嘉閣地產總裁廖偉強認為，雖然本地新冠疫情再爆第三波，令多個行業停擺，但樓市影響不大，市民對家居質素的重視程度提高，有能力的準買家會繼續入市，預計本月全月十大屋苑的二手交投量會與上月相若。

至於今日起再度收緊的限聚令，或會令本周末整體睇樓量比以往下跌一成，惟相信睇樓量於下一個周末會逐漸回穩。

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