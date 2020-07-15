經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：香港官員應到內地學做官

【明報專訊】有初級官員同我講，在今次新冠疫情，香港控疫表現其實比很多地方不知好多少倍，但沒有獲太多讚賞，更沒有掌聲鼓勵，而在限聚令解封之後，疫情反彈，確診人數增加，立刻被人話政府對疫情管制不力，政府於是從善如流，推出抗疫辣招，又被人鬧到爆，在香港真的是做人易，做官難。

在港做人易 做官難

什麼做人易，做官難？在曾蔭權時代開始，香港官員的首要任務就是將問題壓下去，沒有問題出現就毋須解決問題，這與特朗普話如果不做新冠測試，就沒有確診有相同概念，就算解決樓市問題也是一樣，辣招壓抑需求，認為沒有需求樓價就不會上升，亦毋須增加供應。事實上，問題只不過是被壓下去，總有一天會爆發，在樓市就會出現爆升，在社會就會出現暴亂，林鄭唔好彩，硬接兩個波，有乜辦法唔畀人鬧到暈。

回歸23年，中國政府始終沒有要求做一件事，就是要求香港官員到內地城市學做官，如果大家了解內地官員晉升制度，就知道能夠上位的官員都會在不同省市做過官，而且得到相當好政績。香港官場只是塘水滾塘魚，經驗不足，又如何可以做到好官？

港官場塘水滾塘魚 不易累積經驗

澳門突然爆出賀一誠，而賀家做工業出身，老實說，在澳門做工業，得啖笑而已，但賀一誠做了澳門特首之後，香港以及香港官員就立刻被比下去。在疫情開始時，澳門已經提出還息不還本來解決資金不足問題，香港隔了一段時間才跟隨，在防疫方面，澳門亦比香港做得更好，理由是，賀一誠曾經到內地學習做官，中央政府應該要求一些香港官員到內地學做官，一來可以汲取多些經驗，二來可以增廣人脈網絡，對解決問題絕對有幫助，香港官員到內地學做官，這亦是大勢所趨。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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