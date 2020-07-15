經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：太陽城謠言 止於智者

【明報專訊】日前，我收到好幾個信息，關於太陽城集團（1383），正是謠言止於智者，我當然是置之不理。一天後，看到了集團行政總裁兼董事周焯華拍片澄清，強烈譴責造謠者及散播者，忍不住寫了這篇感想。

周的視頻提出了3點：第一點自稱心繫祖國，扎根澳門，坊間指「太陽城集團資助香港暴亂分子」這謠言極為荒唐。就此，我的註腳是第一，周本人是澳門土生、澳門發迹，澳門人資助香港暴亂分子，是很不可能的事。第二，我不認識周，但卻識了周的左右手，太陽城集團的執行董事十多年，我可用人頭保證，此人絕對是深藍，深得不能再深的那種，每次見面，都痛罵黃人，甚至絕對願意出錢出力。

澳門人不可能資助香港暴亂分子

第二點是謠言指內地執法機關掌握太陽城貴賓廳的客戶資料，然而，澳門有《個人資料保護法》，因此，法例上它根本不准許泄露客戶資料。

第三點是它的財政問題，周焯華在視頻中，說出了很多數據，證明公司財力雄厚，口說無憑，他更展示出他在澳門兩家銀行共165億港元存款的證據，這是硬資料，文件勝於雄辯。

在2019年，博彩中介人協會理事林繼光指出，貴賓廳佔博彩業的收入七成，太陽城單一家便佔了貴賓廳的六成生意，足證它在澳門地位的舉足輕重，已經達「大到不能倒」的地步。誠然，現時澳門狀况很差，但照道理，龍頭公司抵抗力也理應是最強的一位。

[周顯 投資二三事]

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