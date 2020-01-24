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劉思明：500元吸騰訊 進取吼小米

【明報專訊】港股昨明顯受壓，特別是強勢股少見全線出現拋售情况。然而，港股整體未算逆轉，跌市正好為過熱氣氛降溫，有利延續升浪的同時，可以汰弱留強，篩走缺乏承接力的飈升股，從昨天見科網股的靭性，可看高一線。

恒指昨低開108點向下，早段曾於25,440點喘定，未幾再滑，早市最多跌517點、低見25,254點反彈，收報25,477點，跌294點或1.14%；國指跌1.61%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌2.24%、2.27%，中小型股沽壓較大。大市成交1789億元，高於60天平均四成，交投保持活躍。恒指跌幅相對溫和，但走勢失色；指數上周一（6日）跳升突破25,500點，但昨天跌穿該水平並低收。不過，國指守住上周一低位10,800點，中型、小型股指甚至高企於上周二以來低位，守住10天線之上，形勢仍向好。

據《明報》港股數據庫，昨升跌比率17比83，下跌的較多（跌多）；跌逾3%佔下跌股份三成；陽燭對陰燭為20比80，大市普遍下跌，沽壓較大，表現與上周五相若。不過，7月以來，初段連續3日升多後1日跌多，再連續2日升多後1日跌多，到日前升多後昨天跌多，調整愈趨頻密，表現反覆。

行業方面，新或舊經濟行業昨天都有顯著的回吐，本報數據庫追蹤的30個行業，除了博彩及消閒逆市升2%，其他都是下跌，當中有兩成的跌幅多於3%，跑輸沽壓更大的中小型股指數，包括炒得熱火的科網股，軟件服務跌4%，科技器材跌逾3%。金屬及礦石、汽車及相關亦跌近4%。

濠賭股整體高位受阻 不宜高追

澳門放寬內地居民入境隔離措施，無疑對澳門旅遊或博彩業有正面作用，但新冠肺炎相當霸道，防疫放鬆好易惹來疫情再爆發，加上濠賭股大漲，如銀娛（0027）升逾6%，澳博（0880）更升逾一成，但整體升至月內高位受阻，不宜高追。

此外，數據庫涵蓋約350隻股份，昨天有超過兩成曾經最多跌逾半成，熱炒比亞迪股份（1211）、平安好醫生（1833）、微盟（2013）、閱文（0772）等更曾跌逾一成，但部分回得急、彈得勁，資金趁低吸納，當中，科網股反彈強，金山軟件（3888）、閱文、好醫生、美團（3690）等低位反彈逾半成收市，其他如聯塑（2128）、中芯（0981）、微創（0853）更低位回升收復失地。

騰訊相對指數表現最平穩

若以ATMX（阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團、小米（1810））為首科技股組成ATMX指數（見圖），今年來，騰訊相對指數表現最為平穩，與指數沒有明顯跑贏或跑輸趨勢，阿里巴巴相對指數下滑持續跑輸；近一個月，美團相對指數也變得平穩，只有小米相對指數持續向上跑贏。因此，若希望跟得上科網熱潮，可趁騰訊回調吸納，預料短線於500元有良好支持，進取可吼小米。

[劉思明 數據尋寶]

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