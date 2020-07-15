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次子憶彤叔傳奇 「一句話定江湖糾紛」

【明報專訊】已故城中富豪、新世界（0017）創辦人「彤叔」鄭裕彤的一生傳奇引人入勝，家族為了紀念彤叔，找來王惠玲、莫健偉教授撰寫《鄭裕彤傳——勤、誠、義的人生實踐》。彤叔次子、周大福慈善基金主席鄭家成昨日分享籌備心路歷程，原來傳記「寫足四年」，開筆時彤叔已經臥病在牀，鄭家成直言，若更早開始由彤叔親述，內容必定更豐富。

不過現時由身邊大小人物憶述，則足以反映父親人緣極佳，「老竇過身後，好多朋友都話『你老竇真係好嘢！出面有咩江湖糾紛，佢一句說話啲人就OK』，原來好多人都Buy（接受）呢樣嘢」。

一句說話平定江湖糾紛，彤叔的江湖地位自然毋須多說。傳記找來多名好友訴說彤叔的點滴，包括由創業階段的周大福老臣子、家鄉親友、甚至本地珠寶界、地產界老行尊等，一眾超級富豪如長和系創辦人李嘉誠、「四叔」李兆基、萬雅珠寶冼為堅等人寫序，以不同角度分享與彤叔相處細節，甚至連鄭家成本人，都承認在完成傳記後對父親了解更深。

鄭家成認為，彤叔做生意的成功之道非單單在於「有錢」，而是勤奮、鍥而不捨，懂得維持關係、人緣好，並指父親非每每為利益出發，「佢無利益唔利益，蝕底啲無所謂。有時蝕底反而賺得多，有時啲人成日機關算盡，驚死蝕底，下下賺盡。但好多時無形損失咗唔知道，賺多了一毫子，損失了好多無形的機會」。

大爆彤叔隨和 「工人鬧返轉頭」

他又大爆彤叔私下為人隨和，「（彤叔）分分鐘畀屋企工人鬧返轉頭，大家好似屋企人咁樣，（工人）做咗好多年，佢哋九十幾歲，之前走得郁仲不時返嚟幫我老竇賀壽，好親切。」

彤叔作為頂級富豪，但鄭家成笑言「我老竇好孤寒」，「（畀員工）人工都唔慌高，但有啲同事肯日做夜做，第二啲公司撬佢都唔肯走。咩原因？講錢根本無得比，但（外間出）兩倍人工都唔肯去」。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]

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