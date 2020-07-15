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經濟
2020年7月15日星期三
技術取勝
投資策略
高銀金融中心疑遭債主接管 租戶收「接管人」通知 高銀：物業無被清盤
潘蘇通何文田項目 5月遭中國建築入稟「追數」
外資淨沽出Ａ股逾174億人幣破紀錄
珠海放寬澳門入境免隔離 濠賭股全線逆市升
唐家成袁國強 獲政府委任國泰觀察員
路透：美擬退出與華跨境審計合作 華府官員批內地審計漏洞帶來風險
美據報放棄打擊聯匯制度
中國6月外貿勝預期 進口重現增長
美進口半年跌1.5% 中國重申履行協議
6新股今掛牌 5隻暗盤報捷
高盛：匯控明年可恢復派息
森信4非執董「跳船」 轟關連交易不清
大劉澄清無支持社運
周大福首季港澳同店銷售跌75％
德昌上季收入跌 6月底銷量回升
摩通花旗為疫情大幅撥備 季績仍勝預期 道指早段做好
採購OLED面板不足 蘋果被指遭三星罰74億
星次季GDP按季萎縮41% 歷來最差
張兆聰：小心高位派貨 宜減倉
趙海珠：市場氣氛略緩 人幣可續彈
技術取勝：銀娛上落市格局未變
次子憶彤叔傳奇 「一句話定江湖糾紛」
劉思明：500元吸騰訊 進取吼小米
周顯：太陽城謠言 止於智者
湯文亮：香港官員應到內地學做官
新盤刺激 麗港城疫市價量齊升 十大屋苑半月近130宗 疫情惡化交投暫未受壓
曼克頓山3年最大成交 4房戶4150萬沽
愛海頌疫市加推117伙 周五共售180伙
翰林峰特色戶6038萬 實呎4.8萬雙破頂
限聚令衝擊 盛滙兩舖減租渡時艱
莊士3.32億統一結志街舊樓業權
資本集團投資總監James Blair：看好投資級別新債市場
技術取勝：銀娛上落市格局未變
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【明報專訊】第一拖拉機3元料有阻力（圖）
阿里健康考驗50天線（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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