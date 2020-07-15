經濟
趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：市場氣氛略緩 人幣可續彈

【明報專訊】新冠肺炎疫情繼續肆虐全球，美國再有藥廠研究發現，旗下藥物有助對抗病毒，消息紓緩市場對近日確診人數持續增加的憂慮，美股上升，美匯指數偏軟。美元兌離岸人民幣自上周跌破七算水平後，繼續在6.97至7.01水平徘徊，我們預料離岸人民幣短線或會繼續反彈。

美元兌離岸人幣或下試6.95

美國疫情持續爆發，相比之下，中國相對成功地控制疫情，以及其穩定的貨幣及財政政策支持下，預料能繼續推動中國經濟復蘇。近日內地股市急促上升，開始吸引外資流入，隨着中國政府債券提供相對較可觀的回報予海外投資者，我們預期淨資金流入會支持離岸人民幣短線進一步上升。從技術層面來看，美元兌離岸人民幣上周跌破7.04是支持匯價再走低的信號，雖然未必會在短期發生，但我們認為匯價或有機會邁向6.95 及6.93水平，而7.09至7.10會是阻力所在。但要留意持續的地緣政治緊張關係將會是人民幣反彈的主要風險。

歐盟第三輪復蘇基金會議本周舉行

另一邊廂，歐洲理事會主席米歇爾發表了最新的長期預算計劃，預料這個新計劃將會成為歐盟領袖峰會磋商的基礎。他亦基本上堅持了歐盟委員會提出設立的7500億歐元復蘇基金的建議，當中包括5000億歐元的贈款及2500億歐元的貸款；復蘇基金第三輪會議將會於本周（17及18日）舉行。我們認為由於市場現正觀望即將舉行的峰會進展，歐元兌美元暫時升幅不大，匯價即時支持位為1.1165。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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