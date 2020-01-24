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星次季GDP按季萎縮41% 歷來最差

【明報專訊】新加坡經濟在疫情下受重創，次季GDP按季萎縮41.2%，收縮幅度較分析師預期的37.4%嚴重，創歷來最大跌幅。新加坡上季GDP按年亦收縮12.6%，是連續兩季經濟萎縮，意味新加坡經濟陷入技術衰退，是逾10年來首次。新加坡依賴外貿，其經濟表現被視為全球貿易健康的指標。新加坡華僑銀行（OCBC）分析稱，隨着新加坡的經濟活動重啟，第三季經濟可望改善，但仍將處於收縮範圍。

逾10年來首陷技術衰退

新加坡貿工部稱，次季經濟大幅萎縮，主要由於星洲由4月7日至6月1日，暫停非必要服務，關閉大部分工作場所，防範疫情擴散。與此同時，疫情導致環球經濟低迷，外部需求轉弱，影響到新加坡的出口。服務業及建造業上季所受的影響最大。由於航空交通、休閒旅行業恢復緩慢，服務業按季折合成年率，在次季收縮37.7%。病毒在新加坡的外勞宿舍蔓延，也令大量外勞被隔離。建造業按季折合成年率，在上季更收縮95.6％。瑞穗銀行分析稱，除非新加坡被迫再次採取更嚴厲的封鎖措施，否則次季的跌幅應已經觸底。新加坡政府此前下修了2020年的GDP預測，估計全年經濟將萎縮4%至7%，恐是該國歷來最嚴重的經濟衰退。為減輕疫情對經濟的衝擊，星洲政府提出總值約1000億坡元（約5565億港元）紓困方案，相當於新加坡GDP的20%。

（綜合報道）

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