採購OLED面板不足 蘋果被指遭三星罰74億

iPhone疫情下銷量轉弱

三星次季的初步財報顯示，其營業利潤包括「與顯示器業務相關的一次過收益」，但並未透露細節。三星預期，上季的顯示器業務收入將按年減7%，不過相關業務的營業利潤將按年增長23%。DSCC的消息稱，蘋果的罰款可能令三星的顯示器業務由虧轉盈。

蘋果與很多供應商也有最低限度購買協議。蘋果向三星支付罰款並非首次，類似情况也曾在2019年次季發生。當時蘋果也因為沒有購買足量的OLED屏幕，而要向三星支付罰款。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，正爭取更多融資以回購股票的軟銀集團，正評估應如何處理其4年前以320億美元購入英國晶片設計公司ARM Holdings。消息稱，軟銀選項包括：出售ARM全部或部分股份，又或推行首次公開募股（IPO）。有分析認為，蘋果產品自2006年以來就使用基於ARM架構的晶片，或將成為潛在買家。以往也曾傳蘋果有意收購ARM，但始終沒有下文。

軟銀有意售ARM 蘋果成潛在買家

知情人士稱，軟銀對ARM的評估，由高盛提供諮詢，目前處於初步階段，未清楚金融界或產業界對ARM的收購興趣，而軟銀最終也有可能選擇維持現狀。軟銀此前曾暗示，可能在某個時候讓ARM重新上市。由於軟銀近期已出售約值200億美元的T-Mobile股份。

軟銀在2016年收購ARM，是其當時最大的一筆收購交易。軟銀行政總裁孫正義當時看好ARM在物聯網方面的潛力，惟ARM用於管理聯網設備的軟件銷售表現平平。軟銀旗下的願景基金亦考慮把所持的ARM股份轉回給軟銀。該基金現持有ARM約25%股份。

（綜合報道）

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