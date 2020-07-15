周大福首季港澳同店銷售跌75％

內地同店銷售改善

按產品分類計，港澳的珠寶鑲嵌、鉑金、K金首飾同店銷售跌65.7%，是由於客流量仍然疲弱所致。內地的珠寶鑲嵌、鉑金、K金首飾同店銷售跌6.6%，零售值則增加10.1%。

黃金產品方面，集團表示受到金價波動影響導致銷售下跌，拖低兩大市場的同店銷售。當中港澳的黃金產品同店銷售跌82.9%，內地黃金產品同店銷售跌19.8%。

在首季內，集團淨關閉3個位於香港的周大福珠寶零售點，於內地則淨開設49個零售點，包括淨開設45個周大福珠寶零售點，當中關閉29個直營店及開設74個加盟店，以及淨開設3個SOINLOVE零售點、4個MONOLOGUE零售點及淨關閉1個T MARK零售點、1個周大福鐘錶零售點及1個ENZO零售點。截至6月底周大福合共有3,896個零售點。

周大福昨先升後回，曾上至7.74元，低見7.48元，全日微跌0.91%，收報7.6元。