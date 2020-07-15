經濟

6新股今掛牌 5隻暗盤報捷

【明報專訊】港股昨日最多曾插500點，但新股暗盤表現依然強勢，今日6隻首掛的新股中，有5隻報捷。其中「賺錢王」為騰訊（0700）有份持股的遊戲股祖龍娛樂（9990），於耀才暗盤收升48%，報17.12元，每手賺5520元。於富途、輝立則分別升53%及48%。

祖龍娛樂暗盤每手賺5520元

有新股在不同暗盤表現差距極大。新能源股China New Energy（1156）一度在富途盤中高見5.8元，較招股價0.98元飈升4.9倍。於該盤收市報1.94元，升98%。在耀才暗盤則僅升32.6%，報1.3元。每手4000股，二者分別每手賺3840元及1280元，相差逾2000元。

獲得李澤楷作為基石投資者加持的華夏視聽教育（1981）昨日報捷，於耀才收報4.12元，較招股價3.1元升33%。每手1000股，每手帳面賺1020元。另一手遊股新娛科（6933）則於耀才收報1.76元，較招股價1.63元升8%。每手2000股，每手帳面賺260元。內地教育股大山教育（9986）僅錄得微升0.8%，報1.25元，每手帳賺20元，在富途的暗盤更跌6.4%。

昨日唯一在三大暗盤市場均蝕錢的新股為港龍中國地產（6968），在耀才報3.8元，較招股價3.93元跌3.3%。每手1000股，每手帳面蝕130元。

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