中國6月外貿勝預期 進口重現增長

海關總署：下半年形勢仍複雜嚴峻

海關總署新聞發言人、統計分析司長李魁文表示，在率先復工復產及一系列穩外貿措施之下，6月實現出口及進口雙雙正增長；按季度計，出口按季增31.3%，進口按季亦有1.6%增長，從而使上半年外貿好於預期。他又稱，全球疫情仍在蔓延，疊加中美經貿摩擦影響，下半年外貿形勢依然複雜嚴峻。

上半年外貿趨好，相當一部分與已經成為中國第一大貿易伙伴的東盟有關。上半年對東盟進出口2.09萬億元（人民幣．下同），佔中國外貿總值14.7%，且無論出口及進口，對東盟上半年都錄得增長（見表），尤其是與越南外貿，上半年出口升10.2%，進口更大增31.9%；相反從香港進口上半年跌33%，與去年中美貿易糾紛下，廠商於東南亞設生產線規避關稅有關。

與東盟貿易量升幅顯著

從貨品種類看，受疫情影響，上半年包括口罩在內的紡織品出口增32.4%，醫藥材及藥品、醫療儀器及器械出口分別增23.6%、46.4%；限外措施也帶動手提電腦及手機出口增9.1%和0.2%；反而傳統的機電產品出口下降2.3%，紡織服裝等產品下降1.4%。進口方面，大豆進口量增加17.9%，與中美貿易協議相關（見另文）；疫情期間加大儲糧，進口豬肉急增1.4倍；進口牛肉也增加42.9%。

交行金融研究中心高級研究員劉學智認為，下半年外貿最大不確定性就是全球疫情再度爆發，影響全球經濟復蘇，導致外需再陷疲弱，出口訂單萎縮。

海通證券首席宏觀分析師姜超指出，6月防疫物資出口增速略降，服裝、手機、傢具等出口有改善，外需開始走出疫情陰霾，但需要看到外需仍未恢復至疫情爆發前水平，下半年外貿對中國經濟增長難言有貢獻，還是要依靠內需支撐。