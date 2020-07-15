經濟

路透：美擬退出與華跨境審計合作 華府官員批內地審計漏洞帶來風險

【明報專訊】中美角力，美國無法獲取中國公司審計底稿的監管漏洞成為「風眼」之一。路透社昨日引述美國國務院官員，稱華府有意退出早年與中國簽訂的跨境審計監管合作備忘錄。今年美國政要多次批評審計監管漏洞為本地市場帶來風險（見表），有分析指出，跨境監管為重大議題，雙方本應再談判，但目前的中美關係之下，加上今年是美國大選年，不利談判。

明報記者 馬迪帆

早年赴美上市中概股一度財務造假「爆煲」，當時核數師紛紛引用中國條例，拒交出審計底稿，引發美國證交會起訴多間知名會計師行。最終中美達成合作，由上市公司會計監督委員會（PCAOB）、中證監及中國財務部簽訂備忘錄。

指「中國未能提供執法必須文件」

前任PCAOB主席James Roy曾稱，合作協議為雙方重要一步。惟現時，PCAOB有關當年簽署備忘錄的頁面，已加入一段標示，指「自從簽訂此備忘錄，中國未能有效並及時為委員會提供執法必須的文件或證詞」。

路透社又引述美國經濟增長、能源及環境副部長Keith Krach（小圖）表示，中美合作備忘錄缺乏透明度是考慮退出協議的原因，並且會「立刻行動」。多方消息人士亦證實，美國正考慮退出協議，白宮亦參與了討論。

協議不允許PCAOB查中國會計師行

報道又引述行業人士稱，該備忘錄一向受到多方掣肘，例如沒有足夠法律限制力，亦不允許PCAOB對中國會計師行作出調查，而若雙方認為調查會違反國內法律，或侵犯「國家利益」，均可以拒絕對方取得文件。

中證監發言人今年4月曾披露，自簽訂該備忘錄後，該會於2013年向PCAOB提供4份例審計底稿；至今透過國家證監會組織（IOSCO）多邊備忘錄等框架，共計向美國證交會、PCAOB提供14份底稿。

對於美國擬退出合作協議，華興證券首席經濟學家兼宏觀及策略研究主管龐溟表示，仍相信雙方會就審計合作，圍繞不同議題進行談判，而早前參議院通過的監管法案，能否推行亦存在諸多變數。

他預計，談判重點或將包括PCAOB能否「常態化」檢查中概股核數師，每年抽查比例能否符合美方監管要求，SEC獲得審計底稿的速度能否滿足時效性等。

會計界人士：大選年非談判好時機

有資深會計界人士則直言，相信當年簽署MOU為好的開端，但落實上或出現問題，而現時中美對峙情况下，審計底稿風波也成為「政治籌碼」。他表示，跨境監管為大型議題，雙方應進行長期談判，但相信美國大選年不是談判的好時機。

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