經濟

唐家成袁國強 獲政府委任國泰觀察員

【明報專訊】國泰航空（0293）周一舉行特別股東大會通過資本重組方案後，政府昨日隨即宣布，委派證監會前主席唐家成及律政司前司長袁國強出任國泰航空集團董事局觀察員，即日起生效。

國泰股價昨日升0.86%，收報7元。政府公布任命後，國泰通告亦稱，董事局已收到政府通知，並歡迎唐家成及袁國強的任命，期望與他們緊密合作。

政府重申，獲委派的觀察員在董事局會議上沒有投票權。他們會得到出席董事局會議的通知；可出席董事局會議並在席上發言；可獲得所有發給董事局的資料和文件，以及有權接觸管理層和取得公司的任何資料。

陳茂波：助維護政府投資利益

財政司長陳茂波表示，唐家成在金融服務領域擁有廣泛知識和豐富經驗，並曾任香港機場管理局的董事會成員，對香港航空業的運作有一定認識。袁國強是商業和民事方面的資深法律專才，同時擁有豐富公共服務和行政經驗，兩人是出任國泰航空集團董事局觀察員的理想人選，有信心他們將有助維護政府於國泰投資的利益。

因疫情期間運力大減致收入減少接近99%，陷入財困的國泰於今年6月宣布資本重組，其中，由政府運用土地基金向國泰投資273億元，包括195億元的優先股及78億元的過渡貸款；國泰也將向政府提供認股權證，一旦行使購入股份，涉及金額為19.5億元，如果全數行使，政府將持有國泰6.08%股份。

根據政府與國泰的投資協議，政府可委派兩名觀察員進入董事局，直至國泰向政府全數清還已提取的貸款及相關利息，以及從政府贖回所有優先股為止。

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