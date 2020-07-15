唐家成袁國強 獲政府委任國泰觀察員

國泰股價昨日升0.86%，收報7元。政府公布任命後，國泰通告亦稱，董事局已收到政府通知，並歡迎唐家成及袁國強的任命，期望與他們緊密合作。

政府重申，獲委派的觀察員在董事局會議上沒有投票權。他們會得到出席董事局會議的通知；可出席董事局會議並在席上發言；可獲得所有發給董事局的資料和文件，以及有權接觸管理層和取得公司的任何資料。

陳茂波：助維護政府投資利益

財政司長陳茂波表示，唐家成在金融服務領域擁有廣泛知識和豐富經驗，並曾任香港機場管理局的董事會成員，對香港航空業的運作有一定認識。袁國強是商業和民事方面的資深法律專才，同時擁有豐富公共服務和行政經驗，兩人是出任國泰航空集團董事局觀察員的理想人選，有信心他們將有助維護政府於國泰投資的利益。

因疫情期間運力大減致收入減少接近99%，陷入財困的國泰於今年6月宣布資本重組，其中，由政府運用土地基金向國泰投資273億元，包括195億元的優先股及78億元的過渡貸款；國泰也將向政府提供認股權證，一旦行使購入股份，涉及金額為19.5億元，如果全數行使，政府將持有國泰6.08%股份。

根據政府與國泰的投資協議，政府可委派兩名觀察員進入董事局，直至國泰向政府全數清還已提取的貸款及相關利息，以及從政府贖回所有優先股為止。