外資淨沽出Ａ股逾174億人幣破紀錄

美銀：基金投資者持現金比例微升

滬指昨日下跌0.83%至3414點，滬深300指數跌0.95%至4806點，深成下跌1.08%，創業板指數下跌1.06%。向來受外資追捧的白酒股被大手沽出，貴州茅台和五糧液分別錄得淨沽13.53億元人民幣和12.28億元人民幣。美銀發表報告，指出基金投資者態度仍偏向謹慎，現金佔資產比例由4.7%略升至4.9%，相信經濟會V形反彈的投資者減少，轉而相信反彈時間會較短、力度較弱。

分析：在岸流動性寬裕 助A股後市

新加坡銀行投資組合管理及研究部主管謝佩華認為，中國經濟在第二季比歐美等其他主要市場反彈得更快，進入另一個擴張期，股市長期風險回報穩健，對投資具吸引力。因為中國在岸流動性寬裕，有助A股後市還會有多輪上升。

恒指開市跟隨外圍低開，全日最低見25,254點，最多跌518點，收市報25,477點，跌1.14%或294點，失守150天線25,575點。國指跌1.61%或171點，報10,405點。主板成交1789億元。

美股進入第二季業績期，納指前晚自歷史高位倒跌2%，拖累一眾第二上市中概股，阿里巴巴（9988）跌5.5%，京東（9618）跌5.4%，其他科技股亦一同下挫，騰訊（0700）跌2.96%，眾安在線（6060）跌7.33%。政府不排除全日禁止食肆堂食，拖累餐飲股表現，翠華（1314）曾見上市新低，收報0.3元，跌3.23%，味千（0538）跌8.21%。

科技股續獲北水追捧

不過，科技股續獲北水追捧（見表），港股通整體淨流入65.68億元，7月以來流入534.83億元。謝佩華指出，內地資金充裕，亦會推動北水流入港股，目前港股的12個月預期市盈率為11.2倍，約在歷史平均水平，對比其他市場並不昂貴。