潘蘇通何文田項目 5月遭中國建築入稟「追數」

售啟德地暫定7月24日前發通函

有關高銀的負面傳言，由今年初開始不時傳出，包括集團擬放售啟德地皮套現，直至公司在5月正式公布，獲買家出價70.4億元收購啟德地皮，有消息指因大量負面傳聞流傳，令買家不斷「壓價」，才令出價低於其約100億元的最初買入價，間接令高銀金融損失30億元。此外，交易原定於5月29日寄發通函供股東審議，惟一度延遲，暫定於7月24日前上載及寄出，未知交易進程會否再受阻。

潘指工程延誤拒付款

此外，5月份中國建築入稟高等法院，向潘蘇通追討何文田住宅項目約953萬元的工程欠款，並指潘當初支付的支票「彈票」，惟其後潘蘇通再發聲明，指出是由於中國建築一方工程出現延誤等問題，才拒絕付款。

有消息指出，除高銀旗下的啟德住宅地外，潘蘇通手上的何文田地皮亦引來覬覦，不排除有人藉各種負面消息令潘蘇通及公司融資受阻，進而向他壓價求購該幅地皮。