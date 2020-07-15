潘蘇通何文田項目 5月遭中國建築入稟「追數」

【明報專訊】高銀金融（0530）旗下高銀金融國際中心涉及遭債主接管，有消息指事件或與債主希望藉此向公司大股東兼主席潘蘇通施加壓力有關。近期涉及高銀的負面傳聞不斷，包括由潘蘇通私人持有的何文田住宅項目5月曾遭中國建築（3311）入稟追討工程款項，高銀在5月11日宣布出售的啟德住宅地皮，至今仍未發出通函，交易能否完成仍屬未知數。
售啟德地暫定7月24日前發通函
有關高銀的負面傳言，由今年初開始不時傳出，包括集團擬放售啟德地皮套現，直至公司在5月正式公布，獲買家出價70.4億元收購啟德地皮，有消息指因大量負面傳聞流傳，令買家不斷「壓價」，才令出價低於其約100億元的最初買入價，間接令高銀金融損失30億元。此外，交易原定於5月29日寄發通函供股東審議，惟一度延遲，暫定於7月24日前上載及寄出，未知交易進程會否再受阻。
潘指工程延誤拒付款
此外，5月份中國建築入稟高等法院，向潘蘇通追討何文田住宅項目約953萬元的工程欠款，並指潘當初支付的支票「彈票」，惟其後潘蘇通再發聲明，指出是由於中國建築一方工程出現延誤等問題，才拒絕付款。
有消息指出，除高銀旗下的啟德住宅地外，潘蘇通手上的何文田地皮亦引來覬覦，不排除有人藉各種負面消息令潘蘇通及公司融資受阻，進而向他壓價求購該幅地皮。