經濟

高銀金融中心疑遭債主接管 租戶收「接管人」通知 高銀：物業無被清盤

【明報專訊】高銀金融（0530）昨日開市前停牌，稱待刊發涉內幕消息公告。據了解，高銀旗下九龍灣高銀金融國際中心有租戶昨收到一名自稱接管人（Receiver）通知，以後租金將向接管人繳交，至傍晚高銀再透過律師向租戶發信，指租金應繼續向高銀繳交。有市場消息指出，事件涉及一宗高銀一筆以高銀金融國際中心為抵押的貸款，惟事件出現「羅生門」，其中一說指有貸方要求提前還款並提出要接管物業，亦有指貸款未到期，質疑此舉是施壓高銀及公司大股東潘蘇通。

明報記者 鄧偉忠

本報曾就此事向高銀查詢，集團確認目前九龍灣高銀物業並沒有被清盤，公司稍後會發放詳細公告。高銀昨日停牌前股價報1.26元。

據本報了解，有高銀金融國際中心租戶收到聲稱接管人通知，指以後毋須再向高銀交租，改為向該接管人「交租」。消息指出，事件涉及高銀去年向長實（1113）清還欠款後，透過德銀承做一項以高銀金融國際中心為抵押貸款，近期高銀正與貸款的多名貸方商討還款細節，但其中一名貸方因應市况不穩，要求高銀提早還款，並提出接管物業。另有市場消息指出，南豐集團為該抵押貸款其中一名貸方，本報昨曾向南豐查詢，惟暫未有回覆。

高銀傳與貸款方洽商近完成 貸款未到期

另翻查公司註冊處資料，高銀用於持有高銀金融國際中心的附屬公司賜譽，昨上載多份文件，其中一份標題為「委任接管人或經理人通知書」，另有文件涉及董事委任或停任，以及註冊辦事處搬遷等，惟內容暫未可查閱。

不過，另有消息指出，高銀與貸款方的洽商已接近完成，貸款未到期，質疑是有人借此施壓高銀及公司大股東潘蘇通。除透過高銀擁有的高銀金融中心及正在出售的啟德地皮外，集團大股東兼主席潘蘇通，私人亦持有何文田上蓋住宅項目（見另文）。

高銀金融國際中心是潘蘇通及高銀較早期在香港發展的地產項目，於2011年由潘蘇通與高銀組成合營公司以逾32億元投得地皮，項目歷經5年建築期後落成啟用，初期一度傳出招租並不順利，惟由於東九龍寫字樓向好，估值持續上升。

潘蘇通及旗下公司租金 佔物業近五成

翻查年報資料，截至2019年6月底止年度，高銀金融國際中心錄得租金收入、物業管理服務及項目管理服務約1.67億元，按年大增約96.9%。不過，潘蘇通本人及旗下公司是物業主要租客，據他在年報申報的關連交易，由他及其他關連公司租用的寫字樓及餐廳，每年繳交的固定租金約7800萬元，相當於整幢物業近五成的租金收入。

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