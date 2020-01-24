THE SHARP全層3000萬沽 7年蝕近五成

消息指，THE SHARP一個面積約1580方呎單位以約3000萬元售出，呎價18987元，為該廈首度失守2萬元水平，呎價及售價均為該廈新低。原業主2013年5688萬元購入，帳面勁蝕2688萬元，蝕幅47%，為該廈入伙以來蝕幅最勁的一宗成交。據悉，物業現由美容公司租用，月租約6萬元，租金回報約2.4厘。

雅居樂龍圃別墅申強拍 估值5.64億

另發展商積極併購市區舊樓，土地註冊處顯示，鴨脷洲大街120至126號18個住宅單位及3個地舖，上月獲財團以約2.57億元收購，住宅實用483至513方呎，每戶成交價由921.6萬至1015.74萬元，實呎1.8萬至1.98萬元，舖位成交價則由2800萬至3100萬元。收購財團威泓有限公司，董事李名揚名下公司亦曾就黃大仙天虹之家及毗鄰的飛鳳街31至41號正鳳樓進行收購。

其中一伙鴨脷洲大街122號1樓單位，實用512方呎，收購價937.26萬元，實呎18305元，原業主去年5月620萬元購入，帳面獲利317.26萬元或51%，惟由於持貨未夠三年，交易所涉之額印辣稅（約93.7萬元）未知是由買方或賣方支付。此外，雅居樂（3383）或有關人士剛就九龍塘義本道龍圃別墅向土地審裁處申請強拍，資料顯示，雅居樂現持項目81.8%業權，地盤面積21640方呎，估值約5.64億元。