會德豐新盤展覽廳停兩日全面消毒

會德豐昨早突宣布，取消原定昨午舉行的日山康城新盤OCEAN MARINI記者會。會德豐表示，因應疫情緊張，KOKO HILLS展銷廳雖然未有確診個案，但為盡力減低社區擴散風險，故關閉兩天作全面消毒，現時亦正研究各項加強防疫措施，為員工及訪客提供最大保障。

長實SEA TO SKY售樓處仍開放 加強消毒

至於日出康城SEA TO SKY，長實（1113）地產投資董事郭子威表示，雖然樓盤售樓處現階段保持正常開放，但鑑於近日新冠疫情有所變化，集團除要求客户及代理配合防疫外，售樓處內枱椅，待客户和代理離開即安排清潔員工消毒清潔。此外，該盤售樓處消毒安排亦會加强，清潔人員每天於售樓處開放前作消毒工作，另每晚亦會徹底再消毒。

恒地（0012）營業（一）部總經理林達民亦表示，集團旗下各新樓盤的售樓處，均會加強清潔消毒工作，以確保客戶、員工和地產代理的安全。