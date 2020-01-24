御海灣1期日內開價 開放式254呎起

新地（0016）旗下海皇路御海灣1期昨率先上載樓書，今日向傳媒開放示範單位，料日內開價，最快下周開售。至於帝國集團及香港小輪（0050）合作的屯門青山公路帝御‧金灣，料稍後將公布開售部署。

御海灣1期是新地繼天水圍Wetland Seasons Park後，今年另一個新界西北重點全新盤；項目毗鄰青山灣避風塘，涉263伙，戶型涵蓋開放式至3房戶，實用254至692方呎，當中主打1房戶，實用297至372方呎，佔項目單位總數約47%；其次為2房戶，實用424至450方呎，佔約24%；另設少量特色戶，預計關鍵日期明年6月，樓花期約11個月。

主打1房 不足1年樓花期

新地代理業務部總經理張卓秀敏指，御海灣1期擬本周內開價、最快下周開售。她續指，項目位於九龍站環球貿易廣場的售樓處已加強清潔消毒，並引進科大研發的噴灑智能殺菌塗層百里香消毒劑，並於展銷廳各出入口添置空氣淨化系統。

至於被視為對手盤、恒地（0012）負責銷售的屯門青山公路項目1期帝御‧金灣，恒地營業（一）部總經理林達民表示，帝御‧金灣仍在進行籌備，稍後公布具體部署。項目涉611伙，開放式戶實用185方呎起，屬同區最迷你新盤單位。

SEA TO SKY連錄3宗撻訂 殺訂226萬

屯門一手洋房仍具承接力，嘉里（0683）掃管笏滿名山，新近透過招標售出山庭16號屋，實用2865方呎連花園，成交價7242萬元；實呎25277元，買家成交期為738日；項目本月暫售兩幢洋房套現逾1.4億元。

另本報統計，新盤市場本月迄今累錄約15宗撻訂。

當中，長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，新增3宗取消交易個案，屬3、4房戶，原於7月初以1244.2萬至1959.5萬元售出，3名買家撻訂料各遭沒收5%訂金涉約62萬至98萬元，共涉殺訂總額約226萬元；項目上月底開售至今累沽約750伙，暫錄4宗撻訂，撻訂比率0.5%仍屬偏低水平。