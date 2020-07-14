多家代理行重啟居家工作安排

中原安排懷孕及危疾同事留家工作

中原公布，已安排懷孕及危疾病患的同事留家工作，暫定為期一周，並強調會適時檢討一切有效預防疫症的工作安排，近日已加強各分行及辦公室的清潔工作，要求所有進出分行人士（包括員工及客戶），必須佩戴口罩、量度體溫及以酒精搓手液清潔雙手。至於同系利嘉閣，該集團總裁廖偉強表示，公司所有大型會議將暫停，員工上班時須戴口罩，資訊科技部門員工可居家工作。

美聯利嘉閣停大型會議

美聯方面表示，集團早於1月已成立抗疫小組制定應變機制及防疫措施，2月初已實施分組輪班制，安排部分員工在家工作，至今亦已訂購近12萬個口罩予員工使用。該集團亦強調各分行及辦公室已加強消毒，即日起暫停大型面對面會議，同時亦安排懷孕員工留家工作。此外，若員工同住大廈有人士確診、或有同住親友從外地回港、或於進行病毒檢測及等候結果期間，員工亦須自我隔離，直到取得檢測結果，在確認沒有感染後才可恢復上班，並建議美聯和香港置業的員工，改穿著風褸、恤衫及西褲，代替西裝上班，以方便清潔，並保障自身及客戶。