翰林峰辣稅貨1年實蝕兩成半 疫情惡化業主腳軟 滿名山兩房4年實蝕45萬

明報記者 林尚民、張允亭

抗跌力一向較弱的納米樓，市場再錄二手蝕讓個案。利嘉閣分行經理何詠詩指，翰林峰3座高層D室，實用199方呎，開放式間隔，望山景，上月以650萬元放盤，直至近日以610萬元沽出，減價40萬元或約6%，實呎30,653元；原業主去年5月以697.6萬元購入，帳面蝕約87.6萬元，由於業主持貨僅約14個月，未滿三年額印期，需付樓價一成額印辣稅61萬元，連同其他使費計，料實蝕約180萬元或逾25%。何補充，翰林峰本月暫錄上述首宗二手成交，屋苑現時約有40個單位放售，叫價650萬元起。

君臨3房4500萬沽 5年蝕近400萬

同屬半新盤的屯門掃管笏滿名山，數年前推出「1838一按計劃」，即在1838天內「供息不供本」，但隨著「供息不供本」期間將屆滿，再有業主蝕讓沽貨。

市場消息指，滿名山滿庭1座低層A室，實用面積593方呎，2房間隔，以670萬元易手，實呎11298元。原業主2016年7月以約683萬元購入，當年選用了上述「1838一按計劃」，現持貨4年帳面蝕讓13萬元或2%離場，連同入市稅項及雜費計，料實際損手約45萬元或6.5%。

Park YOHO Genova額印鬆綁 3年僅升9%

另指標豪宅同錄蝕讓買賣。市場消息指，九龍站君臨天下3座中層B室，實用1061方呎，3房望海景，最新以4500萬元連車位售出，實呎42412元，原業主於2015年以4600萬元購入，現帳面蝕100萬元，若連同使費計料實蝕約390萬元或約8%。

此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，第三波疫情來勢洶洶，打擊買家睇樓意欲，剛過去的周末，元朗區睇樓人流明顯較為疏落，較前一周大跌一半，不過成交量暫未有太大影響，過去周末兩天共錄10宗成交，其中Park YOHO Genova三年額印期剛於本月屆滿，陸續錄得二手成交，位於30B座中層C室，實用面積521方呎，2房間隔，以690萬元沽出，實呎13244元。原業主2017年7月以633萬元一手買入單位，持貨3年，帳面獲利約57萬元或9%。