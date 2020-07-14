湯文亮：書展延期之主客之道

事實上，主客之道是一個深奧學問，一般來說是客隨主便，其實是一個藉口，嚴格來說，應該是主從客便，好似近日新冠疫情大爆發，本來有幾位銀行家到公司拜訪，但早上已經打電話畀同事問約會是否繼續？同事問我，我知道銀行家打算取消約會，於是話約會延期，待疫情緩和後再約，這就是主隨客便，如果我話繼續舉行，銀行家有可能提議改期，我就會相當冇面，即使銀行家願意繼續，若當中有人確診，我就難辭其咎，咁蠢的事我唔會做。

主從客便 可避免尷尬

老友問我疫情大爆發下書展要到最後一刻才延期？我話唔會再參加書展，因為書展已經被演藝界騎劫，一般作家是不會參加書展。

其實，貿發局應該在疫情大爆發之後立刻宣布書展延期才符合主客之道，雖然一定會導致金錢上的損失，但總好過有參展商或者入場人士確診，而且早一些宣布延期，亦可以避免一些損失，但參展商始終是被動，主動權在貿易發展局，如果不懂得運用主動權，當主動變成被動，貿發局的信譽就會受到損害。

貿發局早延期可免被指「跪低」

回到公司，知道書展參展商集體要求書展延期，報道話貿發局被迫跪低，老實說，以跪低來形容是羞辱，但這是貿發局自取其辱，如果早一兩天話延期，就算參展商不滿意亦不敢批評，因為冇人夠膽負這個責任，貿發局唔肯延期，變成主動權落入參展商手裏，他們要求延期，就變成貿發局跪低，我相信貿發局在事前一定有諮詢過參展商，不過，參展商一定會話「客隨主便」，任由貿發局決定，那時候就應該宣布延期，今日就唔使畀人話跪低。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]