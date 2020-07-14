周顯：時代股價波動 和情慾片無關

黃永年就是較早時疑似捲入的士情慾欲片風波的男主角，黃永年今年42歲，財經少林寺賓州大學Wharton School出身，持有哈佛商學院文憑，在摩根士丹利和高盛做過中級職員，以此背景，職場成就算是不過不失。

據傳媒報道，他的行為雖屬於私人生活，但嚴重違反公司價值觀及企業文化，因此撤銷其職務。

報道說，在情慾片風波播出後，時代中國的股價連挫3日，但其實，只是從15.34元跌至14.62元，跌了4.69%，只是很正常的市場波動。

倘發生在細價股身上 或可大炒幾日

查實在8個交易日前，它的股價是14.4元，比情慾片播出後還要低。至於上周五當日，恒指跌了483點，不排除股價是因大市波動而下跌，由此可見，傳媒的報道並不可信，情慾風波恐怕並不影響到時代中國的股價。畢竟，區區的一個首席財務官，對股價的影響能有多大？照我看，如果把這事件放在細價股上，說不定還可以大炒幾日，皆因對細價股而言，醜聞往往比沒新聞更有效用，至少能有吸睛力。不過，把這放在逾百億元市值、每日過億元成交的時代中國上，作用就不明顯了。

我和幾個搞細價股的老闆講起此事，問他們，假如屬下員工有如此行為，會如何處理？他們的答案劃一是﹕笑到對方面黃，然後大家一齊再去蒲過！

[周顯 投資二三事]