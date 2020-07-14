劉思明：不明朗因素消除 睿見重估延升浪

恒指昨高開逾百點後回落，早市曾經倒跌，很快低位回升，午後最多升376點、高見26,103點回軟，收報25,772點，升44點或0.17%；國指升0.33%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升2.09%、1.51%，中小型股表現強，投資氣氛不俗。大市成交降至1713億元，雖為6日來最低，仍高於60天平均三成半，交投活躍。

原材料大漲7.5% 金屬及礦石升近6%

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率46比54，升逾3%佔上升股份近四成，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為69比31，大市好壞參半，買盤卻明顯較為積極，動力強勁。本報數據庫追蹤的30個行業，只有一成多下跌，下跌比例較大市小，反映行業股份表現參差；地產及相關、房託基金、公用事業、電訊下跌，跌幅小於1%，本地及防守行業偏軟。

上升行業中，有三成的升幅約3%以上，不少展現強勢；原材料大漲7.5%，金屬及礦石升近6%，汽車及相關升近半成，食物飲品、工業升近4%，爆升看似集中舊經濟概念。科網、新能源等昨表現參差，導致整體表現不算突出，事實上個別科網、新能源車繼續火熱；醫藥保健、教育昨亦保持強勁升約3%。

年內多次提到的希望教育（1765），昨再創新高，東方教育（0667）、睿見升逾一成。睿見前年與平保（2318）旗下平安保險海外訂下信貸協議，包括部分貸款可轉換為股份及發行認沽期權，有關協議在早前的股東大會遭大比數反對，反映股東認為股價被低估及對前景信心，故反對協議以免可能被平保大折讓換股攤薄。

睿見為內地華南地區最大K12教育集團之一，銳意擴展大灣區市場；早前宣布將版圖將擴展至中山市，與中山市古鎮鎮政府達成戰略合作，計劃在當地新建學校，推進大灣區的佈局。

雖然睿見與平安保險海外合作不成，但被平保相中，顯示睿見實力及發展得到機構認同，現價相當預測市盈率不足14倍，相比同業估值偏低，隨着信貸協議取消，不明朗因素消息，有利重新估值。

睿見短線可設3.35元止蝕

股價方面，3月以來，睿見呈一浪高於一浪走勢，昨天升穿6月高位，延續升浪，後市料可拾級上試3.8元、4元關口或更高水平，短線可設低收3.35元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]