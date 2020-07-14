張兆聰：電動車概念熱爆 留意金川

美股踏入業績期，次季正是疫情高峰、多地經濟封鎖，市場其實很難預測營收，最終業績跟預期有出入的可能性較大，波動也會增加。但昨日美股期貨穩步向好，市場未見有太太憂慮。在金融海嘯前實體經濟規模仍大於金融市場，後者升跌要看前者的表現，經濟好壞對股市有重大影響。經過逾10年的QE推動，再加上疫情帶來數以萬億美元計的央行注資，虛擬的金融市場規模遠超實體經濟，市場走勢也不怎麼跟隨經濟，只有政策周期沒有經濟周期。

創業板成今次牛市領升指標

港股連續兩個交易日受制於26,000點，ATM（阿里、騰訊及美團）都在高位整固，A股動力較想像中強，回調一天就發力再上，深圳股市、創業板指數尤其突出。

而從近期的言論來看，人行無論在流動性還是信貸的立場方面，都開始有邊際上收緊的傾向，其擔心主要是樓市轉趨熾熱，一旦經濟未復蘇而被迫加碼調控，屆時政策層面會很棘手。但內地投資者都相信中央要來一場牛市，一方面是「國安法」後西方社會聯成一線反對中國，而水災也對內地經濟構成重大影響。在房住不炒的堅持下，不如利用股市來派錢，就像美股一樣。若A股投資者的想法大致如此，根據以往經驗，A股會愈升愈急，每次調整會更加劇烈，但慢慢會無視中央的打壓信號，而創業板是今次牛市的領升標的。

內地水災災情嚴重，受影響民眾以千萬計。災後重建多會想到水泥、鋼鐵等，但近期表現最強的卻是銅股。

彭博社引述知情人士報道，位於湖北的大型銅冶煉廠大冶有色金屬，在水災之下，從江蘇省南通港通過水路運輸銅精礦的時間，由3.5天增加至大約5天。對於同業如江西銅（0358）、五礦（1208）等會相當有利。不過，最強勢的首推紫金（2899），同時生產黃金和黃銅，經濟不行時金價上升，經濟復蘇也有銅概念，股價走勢節節向上。

比亞迪穩步攀升 電池概念強勢

現在全球最炙手可熱的概念肯定是電動車，特斯拉超越豐田成全球市值最大車企後，市場都積極尋找落後股炒上，港股的比亞迪（1211）穩步攀升，而恒大健康（0708）更由5月底約6元水平起步，最新已升至26元水平。

可以說，沒有最瘋狂，只有更瘋狂。在電動車熱炒下，電池概念亦強勢，內地龍頭寧德時代不斷新高，市值4500億元人民幣，是創業板指數比重最大的龍頭股份。而原材料的贛鋒鋰業（1772）、洛鉬（3993）等都先後起動。最落後的會是金川，集團在非洲持有鈷礦，年初至今產量保持平穩，不妨留意，當但整個行業都熱炒，最落後的股份往往會有驚喜。

[張兆聰 還看今朝]