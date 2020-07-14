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經濟
2020年7月14日星期二
技術取勝
投資策略
被指洗錢內地受查 周焯華：極度荒謬 稱公司持逾300億現金 太陽城股價曾挫逾兩成
大劉被捲入傳聞 斥荒謬絕倫
美商會調查：35%在港美企擬撤資
國泰通過供股 重組裁員下季公布
莎莎首季港澳同店銷售再瀉72%
基金轟一太「買麵」估值過高 周五股東會投票決定234億收購
獨董任期最長27年 委員會獨立性受質疑
恒指升44點 受制250天線
「珍奶股」賓仕國際拓口罩業務 冀月中應市
羅琪茵思捷持股增至18％ 再斥億元入貨 股價回吐跌17%
華為半年銷售增13%
恒泰裕：旗下「財仔」借780萬予TNG印尼附屬
WeWork預告走出谷底 料明年底前首次錄盈利
百事次季業績勝預期 道指早段升逾400點
Google擬780億投資印度
張兆聰：電動車概念熱爆 留意金川
李浩德：公司理念及規模 助恒瑞醫藥稱霸
金曹：留意A股三大主題ETF
薛偉傑：中芯IPO創紀錄 背負國產化使命
技術取勝：東方教育向上突破
港視員工WFH 電話響3聲要聽
劉思明：不明朗因素消除 睿見重估延升浪
周顯：時代股價波動 和情慾片無關
湯文亮：書展延期之主客之道
翰林峰辣稅貨1年實蝕兩成半 疫情惡化業主腳軟 滿名山兩房4年實蝕45萬
北角峰景3780萬 破頂3年半賺千萬
多家代理行重啟居家工作安排
御海灣1期日內開價 開放式254呎起
會德豐新盤展覽廳停兩日全面消毒
THE SHARP全層3000萬沽 7年蝕近五成
技術取勝：東方教育向上突破
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【明報專訊】雷蛇中線上試2元（圖）
日清食品7元料有沽壓（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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