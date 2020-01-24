薛偉傑：中芯IPO創紀錄 背負國產化使命

在高定價以及全數行使超額配售選擇權之後，該公司的集資金額由當初保守預計的200億元（人民幣．下同）大幅提高至532.3億元，扣除發行費用7.27億元（含稅），集資淨額仍達到525.03億元，創下內地科創板的紀錄。

在此之前，內地科創板共有119家公司上市，合計集資淨額為1242億元。換言之，中芯國際一家公司的集資淨額，已超過之前119家公司集資淨額的42%。

525億元集資額非認真充裕

然而，在破紀錄的IPO集資金額之後，實不能忽略，在當前的國際環境之下，該公司任重道遠，背負着極為沉重的產業使命和國人期望。

首先，晶圓廠絕對是重資產行業。525.03億元的集資額，對於現有的14nm製程生產線擴大產能和提高良率，或許已經足夠。但若是設立一條全新的7nm製程或者更精密的生產線，也可能未必足夠。

一般相信，該公司未來仍然有相當龐大的資金需求。但若然能夠久不久交出一些績效指標，例如提升製程或市場佔有率，分階段的集資，加上「國家隊」力挺，或許仍可獲得市場認同。

根據TrendForce的數據，今年第二季，台積電在全球晶圓代工市場的佔有率高達51.5%，繼續高踞榜首。三星電子的佔有率則是18.8%，排名第二。第三至五名則分別是GlobalFoundries（7.4%）、聯華電子（7.3%）、中芯國際（4.8%）。換言之，中芯國際的市場佔有率連台積電的十分之一都不到，差距非常巨大。即使要攀上第三位，其市場佔有率亦至少要增加一半以上。

全球市場佔有率不到5%

要提高市場佔有率，最重要的就是提高其14nm製程的產能。但該製程由去年第四季開始小量生產，現時的每月產能也只達到6000片12吋晶圓。該公司曾提及，當今年底將14nm製程的每月產能提升至1.5萬片12吋晶圓之後，就會將資源轉向發展更新的N+1代製程。而N+1代製程和14nm製程相比，性能將提升20%，功耗將降低57%，SoC（系統單晶片）的面積將減少55%，預期在今年底或明年初開始量產。這個N+1代製程，相信就是沿用ASML的DUV（深紫外）光刻機，但透過多次曝光來間接實現的7nm製程。這種做法有辣有唔辣。雖然可以在沒有EUV（極紫外）光刻機的情形下也達到7nm製程，但代價就是生產時間大幅延長，產量及良率都會明顯降低。此外，這種多次曝光的7nm製程晶片的性能和功耗，亦會略為遜色於單次曝光的7nm製程晶片。

至於之後的N+2代，中芯國際只表示，將會比N+1代更先進，性能和成本都更高一些。

最重要任務：趕及供貨華為

在早前的路演中，曾有人問及，中芯國際何時才能夠收到ASML的EUV光刻機。對此，該公司董事長兼執行董事周子學回應稱：「公司目前量產和主要在研項目，暫不需用到EUV光刻機。」由此看來，該公司對於何時或能否收到EUV光刻機，並沒有很大把握。最最重要的是，中芯國際作為內地最大及技術最先進的晶圓代工生產商，它不單止需要在內地廠房為內地公司生產晶片，它更背負着要和國產半導體設備生產商合作，建立一條全國產化設備的晶圓生產線的使命。就算不是全國產化，也需要徹底「去美國化」，那才能避開美國的禁令，解救到華為的困境。

若不能完成這個使命，國家資金以及因為愛國熱情而投資的散戶，如何能夠收貨？但是，華為現時手上有多少處理器備貨，台積電和聯發科在9月中緩衝期到期前能夠再交多少貨給它？華為可以支持多少時間？恐怕這才是中芯國際時限性最大以及難度最高的任務。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]