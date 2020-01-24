金曹：留意A股三大主題ETF

【明報專訊】最近港股及美股走勢不如A股，恒指仍在26,000點水平或250天平均線上落，但市底不錯，大行調高目價，活躍期權區也由24,000點至26,000點調高到24,800點至26,400點。如果認為7月恒指可收高於25,000點重要心理及技術支持位，Short put 24,800點是一個選擇，最近期權金區間160至270點，最近引伸波幅下降、加上踏入月中時間值收縮較快，下方對冲可定在25,500點。由於Short put風險高，操盤手通常做看好熊跨（Credit put spread）即Short put 24,800點但Long put 24,600點或24,400點做保護，以免單邊跌市時出現嚴重虧損。操作重點是評估7月結算高於24,800點就可以贏。
看好後市主要有三個原因：
（1）中國控制疫情成績比較好，已經成功恢復經濟增長，財新中國製造業PMI指數已經連續兩個月上升，5月報50.7、6月報51.2，遠遠高於2月時的40.3。財新中國服務業PMI指數報58.4，高於前期55，中國經濟增長更加倚靠服務業及國內消費、「宅經濟」網上消費、資金推動的芯片股、醫藥股、電動車板塊升勢凌厲。
中國控疫較好 人民幣升穿7
（2）美國加大量寬、零息政策維持到2022年，人民幣再升破7，提升A股估值。
（3）上綜指及恒指估值並不昂貴，近年恒指通常在10至12倍市盈率區間運行，即下方支持23,000點、上方阻力27,400點。今個星期美股開始第二季業績，Refinitiv數據顯示，分析員預期標指成分股平均利潤跌幅為44%，是2008年第四季的67%跌幅以來最差，主要是受到新冠肺炎大流行衝擊經濟所影響，金融類企業料最受創，雖然流動性充足繼續推高納指，但動態市盈率已高達34倍，極度超買，標普500及道指的走勢明顯跟納指出現較大逆差。估計美股基準標普500在3000點至3300點這10%區間會較長時間整固，熱錢流入亞洲尋找機會，有助港股維持氣氛。
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投資者常犯的錯誤是追落後，當手上有盈利的股票很快就沽出，留下有虧損甚至加碼追落後。現在是資金推動市，新經濟股ATMX（阿里巴巴、騰訊、美團、小米），有政策支持的如芯片、醫藥、電動車，資金追捧的物管、SaaS等升勢持續，銀行、香港地產、基建股等落後的仍是落後。
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