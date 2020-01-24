金曹：留意A股三大主題ETF

看好後市主要有三個原因：

（1）中國控制疫情成績比較好，已經成功恢復經濟增長，財新中國製造業PMI指數已經連續兩個月上升，5月報50.7、6月報51.2，遠遠高於2月時的40.3。財新中國服務業PMI指數報58.4，高於前期55，中國經濟增長更加倚靠服務業及國內消費、「宅經濟」網上消費、資金推動的芯片股、醫藥股、電動車板塊升勢凌厲。

中國控疫較好 人民幣升穿7

（2）美國加大量寬、零息政策維持到2022年，人民幣再升破7，提升A股估值。

（3）上綜指及恒指估值並不昂貴，近年恒指通常在10至12倍市盈率區間運行，即下方支持23,000點、上方阻力27,400點。今個星期美股開始第二季業績，Refinitiv數據顯示，分析員預期標指成分股平均利潤跌幅為44%，是2008年第四季的67%跌幅以來最差，主要是受到新冠肺炎大流行衝擊經濟所影響，金融類企業料最受創，雖然流動性充足繼續推高納指，但動態市盈率已高達34倍，極度超買，標普500及道指的走勢明顯跟納指出現較大逆差。估計美股基準標普500在3000點至3300點這10%區間會較長時間整固，熱錢流入亞洲尋找機會，有助港股維持氣氛。

買ETF一網打盡 免買錯個股

投資者常犯的錯誤是追落後，當手上有盈利的股票很快就沽出，留下有虧損甚至加碼追落後。現在是資金推動市，新經濟股ATMX（阿里巴巴、騰訊、美團、小米），有政策支持的如芯片、醫藥、電動車，資金追捧的物管、SaaS等升勢持續，銀行、香港地產、基建股等落後的仍是落後。

如果怕買錯股，其實可留意主題式ETF對應3個投資主題，如內地消費龍頭品牌ETF（2806）、中國生物科技ETF（2820）、和中國雲算ETF（2826）。

[金曹 期權制勝]